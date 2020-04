Opération de dons pour des repas livrés au CHU de Toulouse Purpan

Ils en sont déjà à leur cinquième livraison et ils continuent. L’association A Tous Sports et LVH Traiteur lancent une campagne de dons pour livrer des repas aux personnels soignants des services de réanimation et des maladies infectieuses de Toulouse Purpan.

L’association collecte tous les dons et effectue plusieurs fois dans la semaine une livraison de repas préparés par le traiteur. Soit entre soixante et soixante-quinze repas livrés en fonction des dons (un don de 5 euros égal un repas) tous les deux jours.

La campagne n’a pas de date butoir pour l’instant... Informations et dons à cette adresse.