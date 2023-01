Pascal Castanet, nouveau président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Occitanie

Lors de la dernière session du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Occitanie, Pascal Castanet a été élu nouveau président pour les deux années à venir et succède ainsi à Freddy Nicolas. Pascal Castanet est dirigeant des cabinets Fizencia [1] situés à Boujan-sur-Libron (Hérault) et Narbonne (Aude). En 2021, il a été élu premier vice-président de l’Ordre des experts-comptables Occitanie.

Créé par l’ordonnance du 19 Septembre 1945, l’Ordre des experts-comptables est le garant du respect de la déontologie professionnelle. Il a également pour rôle de représenter la profession. Le Conseil de l’Ordre comprend trente-six élus issus de toute la région Occitanie et son siège est à Toulouse. La profession compte 2200 cabinets d’expertise-comptable, 1950 experts-comptables et plus de 450 stagiaires experts-comptables à travers le territoire.