Pierre Bleuse, chef de cœur

out commence comme u n rêve d’enfant. Le jeune musiciens, regarde, très jeune et des nuits durant, à la télévision le compositeur et chef d’orchestre américain Leonard Bernstein diriger. Pouvoir exprimer ainsi corporellement la musique le fascine. Et quand il écoute les Concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach (1721), il sent son corps vibrer et déjà en lui « des élans de direction ». La rencontre avec le compositeur allemand est son premier choc musical : « Quand on entend du Bach, on ressent un équilibre. On se sent en paix. Tout est à sa place. J’ai pour ce compositeur une passion définitive », avoue Pierre Bleuse avec émotion.

Quelques années plus tard, à l’époque où sa famille s’installe à Toulouse, il s’entiche de Brahms, Schumann, Chopin, ces romantiques dont la musique tourmentée l’aide à traverser les tempêtes de l’adolescence. La pratique du violon lui permet par ailleurs d’extérioriser toutes les émotions nouvelles et puissantes qui l’animent. Talent, charisme et persévérance lui permettent quelques années plus tard, au début des années 2000, de prétendre à des postes de violoniste solo dans des orchestres prestigieux. Mais il a toujours dans la tête ce désir de diriger.

C’est la rencontre avec le très reconnu chef d’orchestre finlandais Jorma Panula qui le pousse vers 2010 à suivre son intuition : « Quand je lui ai parlé de cette forte envie en moi, il m’a dit : "Vous quittez le violon. Vous êtes chef d’orchestre et cela commence maintenant". » Pierre Bleuse part s’installer à Helsinki pour suivre les enseignements du maître nordique : « C’est un très grand chef d’orchestre. Son talent, c’est de déceler les gens qui ont cette vocation et de les faire grandir intelligemment. Il est très dur, très direct. Il dit très peu de choses mais chaque mot est essentiel. Tous ces conseils sont gravés en moi », se souvient Pierre Bleuse. Cela a façonné peu à peu la vision de la direction du chef en devenir.

« Pour moi, diriger, c’est tout sauf un rôle de régulateur, c’est trouver sa propre expression, sa personnalité et la rendre lisible d’un orchestre. » Le trentenaire d’alors poursuit ses études à Genève avec le chef Laurent Gay. Il repart ensuite dans la région toulousaine. C’est en effet à l’orchestre du Capitole qu’il va démarrer sa carrière de direction. Il y est invité cinq annés de suite. « Après j’ai travaillé à Lyon, Bordeaux. J’ai eu un agent et tout s’est enchaîné. Il s’est pas-sé beaucoup de choses et c’est allé très vite », avoue-t-il. Salzbourg, Salt Lake City, Stockholm. Il fait le tour du monde. À la fin des années 2010, il est devenu un chef très demandé.

Le secret derrière les notes

En 2020, il a été nommé pour trois ans directeur musical de l’orchestre symphonique d’Odense au Danemark : « Cela a été un coup de foudre réciproque pour cet orchestre. Ils m’ont rappelé plusieurs fois, puis ont décidé de me porter à leur tête. Ce sont les musiciens qui font votre carrière. Ce sont les musiciens qui votent pour vous. C’est extrêmement fort d’être choisi. » Élégant, il ne passe pas inaperçu avec son crâne rasé et sa barbe fournie mais bien taillée. Charmant et affable, il semble surtout avoir atteint une certaine sérénité professionnelle : « Je me rends compte chaque matin de la chance que j’ai de vivre de ce métier. »

Serein mais toujours en mouvement. La vie doit rester « une aventure », dit-il. Tel un archéologue, il veut fouiller et découvrir « le secret derrière les notes ». Pour ne pas tomber dans la routine, il se fixe des règles de conduite : « Ne pas vouloir être consensuel, aller contre les conservatismes, affronter de nouveaux défis, rester curieux aux autres arts. » Pour cela, il essaye de ne pas se laisser écraser par les monuments du passé en se tournant vers l’avenir : « Il faut aider la jeunesse car ils ont en eux cet émerveillement qu’il faut à tout prix conserver », résume joliment le chef. Que ce soit il y a quelques années à Toulouse avec la Musika orchestra academy et le Musika inkubateur ou désormais au festival de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, dont il assure la direction artistique, Pierre Bleuse a toujours été à la manœuvre pour mettre en place des dispositifs afin d’accompagner les jeunes vers le monde du travail : « Il n’y a pas assez de liens entre les lieux d’apprentissage de la musique et les structures professionnelles. Il faut donner à la jeunesse les armes pour démarrer », estime le quadragénaire.

Une mission qui prend beaucoup de relief dans cette période extrêmement difficile de crise sanitaire où « les jeunes musiciens galèrent pour payer leur loyer, ou même manger ». Tout n’est pas noir cependant. Le chef d’orchestre salue le monde musical plus divers qui émerge avec notamment plus de femmes chefs d’orchestre : « Cela a démarré avec les compositrices et aujourd’hui, cela continue avec la direction. C’est important pour les jeunes femmes d’avoir des modèles. Depuis quelques années, il y a comme un éveil des consciences. » De quoi poursuivre sur de belles notes.

Matthias Hardoy

Photo : Marine Pierrot Detry