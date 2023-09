Pierre Fabre entre au capital de MiYé, marque française de soins pour femmes

MiYé, marque française de soins et compléments alimentaires dédiés au bien-être hormonal féminin, annonce l’entrée du groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique tarnais Pierre Fabre à son capital. C’est une première augmentation de capital pour l’entreprise née en 2020. MiYé, « la bonne amie » en provençal, propose aujourd’hui une gamme de treize produits (cinq compléments alimentaires et huit dermocosmétiques). La marque est présente dans plus de 200 points de vente et recevrait le soutien de plus de 300 professionnels de santé (gynécologues, sages-femmes, naturopathes, micronutritionnistes).

Pour rappel, Pierre Fabre Invest est ainsi devenu l’actionnaire majoritaire de Ladrôme Laboratoire (spécialisé dans les soins et cosmétiques bio) en 2021, l’actionnaire unique de la marque Même Cosmetics (spécialisée dans les soins de bien-être destinés aux personnes traitées pour un cancer) en 2022. Elle devient donc aujourd’hui l’unique actionnaire minoritaire de MiYé aux côtés des deux cofondatrices.

Les laboratoires Pierre Fabre sont nés en 1962. L’an passé, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros, dont 69 % réalisés à l’international dans 120 pays. Il aurait investi plus de 170 millions d’euros en recherche et développement. Implanté depuis toujours en région Occitanie, Pierre Fabre revendique la fabrication de 90 % de ses produits en France et emploie près de 9600 collaborateurs dans le monde.