Pierre Olivier Nau, Medef 31 : « La relance passera par les PME »

Pierre-Olivier Nau, quelle est votre feuille de route pour le Medef 31 dans ce contexte de crise ?

Je pense que c’est dans des moments de crise, comme celui que nous vivons, que l’on a encore plus envie de s’engager. Je ne pouvais pas ne pas saisir cette opportunité, j’aborde ce mandat avec envie et motivation. Ma feuille de route s’articule autour des deux thématiques qui préoccupent les entreprises aujourd’hui : le sauvetage et la relance. Mon souhait c’est d’ailleurs de faire de la Haute-Garonne l’étendard du plan France Relance. En effet, nous sommes à ce jour, selon la Direccte, le département où le plus grand nombre de PSE a été annoncé en France.

Quelle est votre vision du plan France Relance ?

Le plan France Relance est ambitieux et tout le monde se mobilise sincèrement, cependant, il ne nous semble pas répondre suffisamment aux problématiques des PME. D’autre part, il nécessite de faire émerger des projets très rapidement, or on sait que c’est difficile en situation de sauvetage.

Enfin sur la question de l’articulation de ce plan. La préfecture va nommer un référent, les collectivités (la Région et Toulouse Métropole) ont abondé, mais nous n’avons pas été associés à ce stade. Il y a donc un sujet d’alignement entre ce que va proposer l’État et ce que vont proposer les collectivités. La chambre de commerce va jouer son rôle de guichet unique et nous, Medef aurons un rôle de synthèse pour nos adhérents. Je pense qu’il faut aller plus loin pour que Toulouse, particulièrement touchée par les plans sociaux, ait son mot à dire au niveau national. J’attends que tout le monde se mette autour de la table.

Comment comptez-vous y prendre part ?

Nous travaillons déjà avec les fédérations professionnelles (IUMM, FBF…), mais je souhaite que cela soit accentué.

Par exemple avec l’IUMM, nous travaillons sur des passerelles possibles entre les entreprises qui vont licencier et celles qui vont avoir des besoins. Nous analysons pour cela, les besoins en industrie et services par exemple dans les industries de la santé et de l’agroalimentaire, moins touchées par la crise.

Je souhaite aussi que nous soyons dans une mission d’apport de contenu aux décideurs politiques. Je ferai en sorte que nous puissions rejoindre les gouvernances quand c’est possible.

Enfin, j’avais basé ma campagne sur la conquête, et c’est bien ce que je compte mettre en œuvre, avec la conquête de nouveaux adhérents au Medef Nous comptons actuellement 600 adhérents, tous les grands groupes sont quasiment présents, et disposons d’un bon mix de PME, ETI et TPE. Mais il nous faut conquérir de nouvelles PME. Notamment parce que, j’en suis convaincu, la relance va passer par elles.

Pensez-vous que Toulouse ait suffisamment de résilience pour rebondir ?

Oui car Toulouse est dotée d’une intelligence particulière, c’est une ville de chercheurs et d’ingénieurs qui dispose d’un concentré de matière grise. Il y a de l’ingéniosité dans les entreprises toulousaines, il faut s’en servir. Beaucoup ont comparé Toulouse à Seattle qui a dépendu de Boeing pendant cinquante ans avant de développer d’autres industries. Cette ville abrite désormais des sièges sociaux d’entreprises prestigieuses comme Starbucks ou Amazon.

Quel est l’état d’esprit de vos adhérents, en ce moment ?

Ils veulent avant tout y voir plus clair en matière d’aide, et d’accès aux aides, pour les six mois à venir. Ils sont en mode sauvetage, très peu nous parlent de relance. On note une réelle souffrance notamment dans les secteurs du tourisme, les cafés, hôtels, l’évènementiel… En Haute-Garonne, tous ces secteurs sont très dépendants de l’aéronautique et on n’imagine pas une reprise avant deux ans. Je peux en parler d’autant plus facilement que je vis moi-même la crise au sein de mon entreprise (Manatour, NDLR). L’inquiétude des chefs d’entreprise est en train de se diffuser dans les équipes. On attend habituellement d’un patron qu’il rassure ses équipes sur l’avenir, or plus que jamais, nous n’avons aucune certitude. Nous pouvons avoir des mots optimistes, mais malheureusement, nous manquons d’arguments pour les étayer.

Quelles innovations comptez-vous mettre en œuvre au Medef 31 ?

Cette crise va apporter du renouveau et au sein du Medef, nous devrons être forces de proposition autour de la transformation digitale, des nouveaux modes de travail, de l’accès des personnes handicapées à l’emploi et de l’égalité homme femme. Autre sujet très prégnant depuis le confinement, la généralisation du télétravail et du flex office : l’harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce thème n’est pas cadré juridiquement et nous devons contribuer au débat. Par exemple en Haute-Garonne, la fibre, indispensable à de bonnes conditions de télétravail, n’est pas encore déployée partout. Nous souhaitons accompagner le conseil départemental 31 dans son déploiement.

Nous travaillons aussi à une cartographie des tiers lieux dans le département.

Enfin, dès que nous pourrons de nouveau voyager, je veux organiser pour nos adhérents des « learning expédition » à Dubaï, Tel Aviv ou Seattle, justement pour que les entreprises toulousaines envisagent l’avenir en s’inspirant de ce que se fait ailleurs. En temps de crise il faut faire bloc, mais le pire serait de rester entre nous.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Pierre-Olivier Nau, nouveau président du Medef 31. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.