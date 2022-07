Play Curious et Money Block : Comprendre la blockchain par le jeu

C’est bien connu, les jeux sont des moyens à la fois efficaces et accessibles pour comprendre des systèmes complexes. Dans Blockchain Battle, le héros est contacté par une entreprise qui souhaite développer une nouvelle cryptomonnaie. Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, est avec l’aide d’autres hackers, d’effectuer un dernier test de sécurité sur sa plateforme. Dans ce jeu vidéo, vous échangez avec d’autres pirates informatiques et découvrez Octor, la cryptomonnaie imaginée par Play Curious pour vous familiariser avec l’univers de la blockchain. Pas à pas, un maître du jeu vous guide, vous faisant réaliser ou valider des transactions.

Blockchain Battle est devenu un cours e-learning grâce à un partenariat avec Science Animation, à Toulouse. « Nous avons vendu des cours à des écoles comme l’Essec ou Montpellier Business School », explique Jesse Himmelstein, le cofondateur de Play Curious. La société perpignanaise, créée en 2019, a pour ambition de rendre accessibles des sujets complexes au travers des jeux.

Un Monopoly à la sauce trading

Une façon d’appréhender la blockchain, « complémentaire de celle de Money Block », juge Thomas Foicik. « Avec Nicolas (Delqué, son associé, Ndlr), nous sommes partis du constat que la blockchain est un concept abstrait. Nous voulons essayer de le démocratiser sans évangéliser, à travers des expériences ludiques et pédagogiques », assure-t-il. En octobre 2020, une première phase naît autour d’un plateau de jeu physique. Rapidement, Money Block l’adapte en jeux vidéo et lance, à la rentrée 2021, une première version. « C’est un peu comme le Monopoly, sauf que l’on découvre le trading ou le minage, autour d’une gestion d’un portefeuille de cryptomonnaies. » Dans la peau du trader ou dans celle d’un mineur, le joueur découvre ce milieu. Une idée née dans la tête de Thomas Foicik, ancien économiste en salle de marché, qui a dû former des collaborateurs à la blockchain.

Quelle définition et quels usages ?

Si vous êtes plutôt à l’aise en anglais et que vous vous interrogez sur la blockchain, ces deux jeux occitans vous apporteront des réponses. Mais au fait, de quoi parle-t-on ? « Sur le plan technique, une blockchain, c’est une base de données, un registre public qui permet à des gens qui ne se connaissent pas d’échanger des données de manière sécurisée », explique Thomas Foicik. Ce registre, public et réputé infalsifiable, conserve l’historique de toutes les transactions et l’état actuel du système. Mais, à la différence des banques, les identités sont uniquement numériques. « La blockchain, basée sur les algorithmes, est née pendant les crises de 2008, afin de créer un nouveau type de monnaie indépendant du système financier », complète Jessse Himmelstein, ancien du Centre de recherches interdisciplinaires à Paris.

Pour lui, il n’existe, à l’heure actuelle, pas beaucoup d’applications en dehors de la création de cryptomonnaies et, donc, de la spéculation. Une affirmation nuancée par Thomas Foicik. « La blockchain peut être utile pour mettre en place de nouveaux systèmes de paiement. » Le cofondateur de Money Block cite aussi les NFT, les micro-transactions ou encore la logistique. « Cela permettrait d’assurer la traçabilité d’un produit. Le luxe s’y intéresse », assure-t-il. À ses yeux, une vague d’innovations va de pair avec la spéculation et les cas d’usage ne sont pas assez valorisés.

