Prix Export Marco Polo 2021 : quand les entreprises d’Occitanie prospectent le monde

Le prix Export Marco Polo, qui n’a pas succombé à la pandémie, est de retour en 2021. Organisé depuis plus de vingt ans par les Conseillers du commerce extérieur (CCE) d’Occitanie et doté de 10.000 euros, il a pour objectif de récompenser et de soutenir des missions d’exportation menées par des étudiants et des entreprises. Pour cette édition, deux binômes ont été distingués : Devensys Cybersecurity avec Verónica Maya pour 2021 ; et le Clos Triguedina avec Alix Romec pour 2020. « C’est du gagnant-gagnant » selon Marc Brouant, président du comité Occitanie de la CCE.

Le premier projet associe donc l’entreprise montpelliéraine Devensys Cybersecurity, spécialisée dans la sécurité informatique, et une étudiante mexicaine en deuxième année de Master Management international des territoires et des entreprises (Mite) à l’Université Paul-Valéry de Montpellier. Créé il y a trois ans, la solution Merox permet de réduire les attaques sur les serveurs mails (phishing, usurpation d’identité, etc.). Ses dirigeants souhaitent se développer à l’international en s’associant à des partenaires intégrateurs. Pour les aider dans cette tâche, Verónica Maya sera en charge du marché espagnol avant de cibler l’Amérique latine.

Le second prix récompense un projet dans le monde du vin. Propriété de la famille Baldès depuis six générations, le Clos Triguedina, situé dans le vignoble de Cahors, envisageait à l’origine de prospecter en Pologne pour étendre son marché. Bien que récompensé en 2020, Alix Romec, étudiant en Master 2 Agroalimentaire, agriculture et management, spécialisation vins et spiritueux, a dû patienter jusqu’en mars 2021 pour commencer son travail. Puis il a changé d’objectif en raison de la pandémie. « Il ira où il y a des clients mais nous pensons particulièrement à l’Allemagne et aux États-Unis lorsque les circonstances le permettront », précise Sabine Baldès, la co-gérante du domaine.

Parrainé cette année par la Banque Populaire Occitanie et Air France, le prix Export Marco-Polo a donc dû s’adapter. « Nous avons été obligés de nous focaliser sur des projets Européens. En plus de cela, nous avons reçu beaucoup moins de candidatures que d’habitude », confesse Marc Brouant. Malgré tout, il estime que les candidats de cette année sont « une bonne cuvée ». « Ces projets permettent à la fois à l’entreprise d’en savoir plus sur des marchés internationaux, et à l’étudiant de gagner en expérience. Il arrive même que l’entreprise décide d’embaucher l’étudiant avec lequel elle a participé », conclut-il.

Corentin Bell

Sur la photo : Les lauréats 2021 et 2020 en train de recevoir leur prix. Crédit : Prix Export Marco-Polo 2021.