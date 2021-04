A Toulouse, prudence et joie face au calendrier de déconfinement

À l’occasion d’une interview donnée à la presse régionale publiée ce vendredi 30 avril, le président de la République a dévoilé le calendrier de déconfinement qui offre des perspectives de réouverture aux secteurs de la restauration, de l’événementiel et de la culture.

En Occitanie, on commence à réagir à ces annonces présidentielles. Philippe Belot, vice-président de l’Union des métiers et des industries hôtelières de Haute-Garonne (Umih 31) possède l’optimisme prudent : « Enfin quelque chose ! Il nous faudra toutefois très vite des informations complémentaires. Pour le moment, nous n’avons que ce qui a fuité dans la presse. » Il reste beaucoup de zones d’ombre selon lui. « La dimension territoriale est-elle abandonnée ? Ce qui nous manque aussi, ce sont les conditions sanitaires précises de ses réouvertures. Après, rouvrir des terrasses le 19 mai, c’est bien, mais 20 à 25% seulement des restaurants en possèdent. La majorité des établissements vont devoir encore attendre ! », remarque le restaurateur.

« On ose à peine y croire »

Jean-François Renac, dirigeant de la société d’événementiel Miharu et membre du collectif SOS Events 31, se montre plus enthousiaste lorsqu’on lui parle de ce ce calendrier de déconfinement : « C’est une bouffée d’oxygène. Nous allons pouvoir organiser des petits événements avant le 14 juillet. Cela nous permet de nous projeter et d’organiser la rentrée de septembre. Nous attendons des informations sur les jauges pour construire de protocoles sanitaires sérieux. On est vraiment heureux de toutes ces nouvelles. Un couvre-feu à 23 heures, c’est vraiment bien. Si la situation sanitaire empire de nouveau, on s’adaptera et on respectera les règles. Notre profession a toujours joué le jeu. »

Karine Chapert, secrétaire générale du Théâtre Sorano, qui vient de prendre connaissance de ces informations, est un peu troublée de ce calendrier qu’elle n’attendait plus : « On ose à peine y croire. Nous avions un peu arrêté de nous projeter de peur de s’illusionner. Nous avions pris le parti de ne pas tout annuler et de le faire seulement au fur et à mesure. Nous sommes un peu sidérés, mais c’est une excellente nouvelle. Cela arrive en fin de saison mais cela va nous permettre de nous roder pour la vraie reprise en septembre. On espère que cela ne sera pas qu’un feu de paille. Cela serait extrêmement dur de devoir tout refermer de nouveau. Il va falloir du temps pour tout préparer, mais on sera là en juin avec de belles propositions culturelles. »

Matthias Hardoy

Photos Valentine Chaopuis - ToulÉco