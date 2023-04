La compagnie aérienne qatarie Qatar Airways lance un vol direct entre Toulouse et Doha à partir du 18 juillet. Trois vols auront lieu chaque semaine en Airbus A330-200, les mardis, jeudis et dimanches avec un départ de Toulouse-Blagnac à 16h00 pour une arrivée à Doha à 23h30 (heure locale) à l’aller, et un départ de Doha à 8h45 pour une arrivée à Toulouse à 14h40 au retour.

Qatar Airways a d’ores et déjà ouvert les vols à la réservation avec des prix à partir de 661 euros.