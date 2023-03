Quatre Folies architecturales montpelliéraines dévoilées au Mipim

L’architecture comme vecteur de marketing territorial et message culturel. Michaël Delafosse, maire PS de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, a dévoilé le 14 mars à Cannes, dans le cadre du Mipim, quatre Folies Architecturales, attribuées dans le cadre d’un concours international.

La Sentinelle (architecte : Odile Decq ; promoteur : Aeko) remporte la Folie Vernière, au pied du palais des congrès du Corum.

Alma Terra remporte La Folie Manuguerra. Faisant face à Folie Divine, le projet est porté par les promoteurs Pitch Immo et Promeo, avec les architectes Manuelle Gautrand et Estebe/Cathala. Le programme prévoit 8400 m2 de surface de plancher, répartis sur cinq unités « intimes et délicates, faisant écho à Folie Divine », décrit Manuelle Gautrand. La terre sera utilisée « comme une ressource et non un déchet », avec 12.000 m3 réutilisés, à travers du béton de terre coulé, pour la construction des tours, reliées entre elles par des passerelles végétalisées.

L’Oasis remporte La Folie Ovalie, à l’ouest de la ville, avec Sogeprom-Pragma (promoteur) et Coldefy (architecte). « Ovalie est un quartier un peu dur, il faut le dire », reconnaît Michaël Delafosse. « Il y a donc un enjeu urbain pour cette Folie. » Le programme se caractérisera par des formes circulaires et des lignes douces, en contraste avec les formes cubiques de ce quartier où se trouve le stade de rugby GGL Stadium. Le bar en rooftop sera d’ailleurs exploité par… François Trinh-Duc, ex-international de rugby et enfant du pays.

Quatrième Folie attribuée, République, avec le programme Les Galets (promoteurs : Vinci – Sogeprom Pragma ; architectes : OMA – MDR). Cet ensemble de 12.500 m2 de surface de plancher maximum, entre R+8 et R+12, jonglera entre tertiaire hybride, hébergement nouvelle génération, événementiel et activités de services en rez-de-chaussée. Il ne prévoit pas de logements familiaux. Les Galets agiront comme un signal annonciateur de la mer Méditerranée, à la limite administrative de la commune de Montpellier.

« Ne pas laisser indifférent »

Les projets répondent à de nouveaux paradigmes écologiques : matériaux bio-sourcés, sobriété énergétique, économie circulaire… Avec un objectif partagé : « Ne pas laisser indifférent. Je veux que les gens qui passent devant une Folie disent "J’aime" ou "J’aime pas". La banalité peut être rassurante, mais à force, elle construit de l’indifférence. À l’heure où nous sommes en phase finale pour être capitale européenne de la Culture 2028, notre ville doit être ouverte aux créateurs contemporains, qu’ils soient artistes, architectes, dans les industries culturelles et créatives… », a déclaré l’élu.

Le jury a aussi attribué deux coups de cœur : Nouvelle Arche (Eiffage Immobilier / architectes : Archea Associati – NM2A Architecture), « avec un porte-à-faux permettant de créer des plateaux de 1000 m2 en n’utilisant que 500 m2 de foncier », précise Matthieu Reynier, directeur régional d’Eiffage Immobilier, et Q’ARTier LIBRE (Redman / Lina Ghotmeh Architecture – NAS Architecture). Ces Coups de cœur « n’ont pas encore d’implantations fixées », précise la Ville de Montpellier.

La Folie Nouveau Saint-Roch, dans l’hypercentre, n’a pas été attribuée. Officiellement « pour des raisons d’insertion dans le tissu urbain existant », a expliqué Michaël Delafosse. D’après nos informations, l’un des candidats, le promoteur Helenis, s’est approché de l’artiste-peintre Robert Combas, et a proposé un programme « très excentrique, visiblement trop au goût du jury », selon deux sources proches. « Mais il est difficile de dire non à Combas en attribuant la Folie à un autre projet, surtout vu la candidature de Montpellier pour être capitale européenne de la Culture. Il est donc plus diplomate d’annuler le lot. »

Hubert Vialatte

Sur les photos : Visuels des Folies retenues. Crédit : Ville de Montpellier.