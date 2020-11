Reconfinement et urgence attentat : Toulouse s’adapte

En application de la décision de reconfinement prise par l’État, la Mairie de Toulouse a annoncé les changements occasionnés pour les lieux publics.

Ainsi, l’ensemble des services administratifs et d’accueil du public sont maintenus ouverts : éducation, santé, sécurité, salubrité, soutien à l’économie, état civil, formalités administratives, mairies de quartier, point information seniors, etc.

En revanche, les lieux culturels (bibliothèques, musées...) et sportifs sont fermés, jusqu’à nouvel ordre. Les équipements sportifs resteront toutefois ouverts pour les professionnels et les scolaires.

Par ailleurs, les services de propreté de l’espace public et de collecte des ordures ménagères sont maintenus et les déchèteries restent ouvertes dans les conditions et horaires habituels. Les parcs et jardins restent ouverts, dans des conditions adaptées à la fréquentation, sauf alertes météo éventuelles. De même, les cimetières peuvent recevoir du public et les marchés alimentaires restent ouverts. Mais les restaurants seniors sont fermés avec étude de solutions alternatives.

A noter que dans le cadre de l’élévation du niveau Vigipirate à « urgence attentat » sur l’ensemble du territoire national, annoncée par le Premier ministre après l’attentat perpétré à Nice le 29 octobre, la Mairie de Toulouse a annoncé que, jusqu’à nouvel ordre, le stationnement est interdit aux abords de l’ensemble des bâtiments publics.

Locaux administratifs ou politiques, bâtiments scolaires ou accueillant la petite enfance, établissements médico-sociaux et sociaux, centres commerciaux, transports en commun et gares voient également leur sécurité renforcée.