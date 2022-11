Dépêche Events, filiale événementielle du groupe La Dépêche du Midi, propose, en marge du salon Regal, événement grand public organisé par la Région Occitanie, une journée gratuite de conférences et de rencontres dédiée aux professionnels de la filière agricole et agroalimentaire, baptisée Regal Pro-Sud de France.

Le 8 décembre prochain, producteurs, industriels, entreprises innovantes, collectivités publiques et chercheurs viendront ainsi échanger autour de cinq thèmes (formation, emploi & reconversion ; « Produire à l’heure de la transition énergétique et écologique » ; « Revenus : être agriculteur et gagner sa vie » ; « De la fourche à la fourchette : approvisionnements et circuits courts » et « Sécurité, responsabilité et responsabilisation de la filière alimentaire ».) Parmi les conférenciers qui prendront la parole : Jean-Michel Aurières, producteur de kiwis rouges ; Eloïse Gross, maraichère ; Jean-Louis Cazaubon, vice-président Souveraineté alimentaire, viticulture et montagne de la Région Occitanie ; Maguelone Pontier, directrice générale du Grand Marché, etc. Inscriptions en ligne.

Regal Pro-Sud de France. Le jeudi 8 décembre 2022, au Meett, le parc des expositions de Toulouse.