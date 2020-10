Dominique Valentin, Vivrovert : « l’envie de quitter les métropoles continue de grandir »

Dominique Valentin, comment est née l’idée de votre plateforme numérique Vivrovert ?

Vivrovert est née dans un moment de réflexion lors de la période du confinement. Avec Relais d’entreprise, j’étais déjà dans cette idée de rééquilibrage des territoires et de faire regagner en attractivité les espaces ruraux. Mais, cette année, avec la crise sanitaire, on a beaucoup parlé de l’exode urbain. Le télétravail est en plein boom. L’envie de quitter les métropoles continue de grandir. En discutant sur les réseaux, je me suis dit : pourquoi ne pas créer une plateforme en utilisant l’Open data [1] et le géocodage [2] pour aider objectivement les personnes à trouver un nouveau lieu de vie avec des critères précis ? Je me suis associé avec quatre autres personnes, dont certaines que je n’ai jamais rencontrées physiquement (L’une habite même aux Comores). Nous avons créé la start-up rapidement à la fin du confinement et la plateforme a vu le jour début août. Il y a soixante critères sur l’interface actuellement, qui prennent en compte l’aspect géographique, météorologique, les infrastructures, etc.

Quel est votre modèle économique ?

L’accès à Vivrovert est gratuit. Les agences immobilières, les territoires, les entreprises devront payer pour pouvoir présenter leurs offres de logement, d’emplois, etc. C’est ce qui assurera notre modèle économique. Nous attendons d’avoir plus d’inscrits sur la plateforme pour aller les démarcher activement. Il faut qu’on soit vraiment attractif pour eux. Le nombre d’utilisateurs a toutefois déjà pas mal augmenté. Lorsque Vivrovert est passé en septembre dans l’émission de France Inter, Carnets de Campagne animée par Philippe Betrand, nous sommes passés d’une centaine à plus de mille utilisateurs et, au rythme actuel d’inscription à la plateforme, nous devrions atteindre les 10.000 utilisateurs d’ici la fin décembre 2020. Nous n’excluons pas de procéder à une levée de fonds bientôt pour accélérer notre développement.

Cela a dû représenter un travail immense de compiler toutes les datas sur la plateforme ?

Cela a été un gros travail. Parmi les fondateurs, nous avons des vrais cadors de l’open data et du géocodage, qui travaillent sur ces sujets au ministère de l’Environnement. D’ailleurs, au début, je leur demandais à chaque fois lorsque je voulais rajouter un nouveau critère sur notre interface : « Est-ce possible techniquement ? » Ils me répondaient : « À notre niveau de maîtrise, tout est possible ! » Donc j’ai arrêté de leur poser la question. La data, cela prend néanmoins du temps. Par exemple, pour mettre en ligne les données concernant la couverture 4G, cela a mis 36 heures !

Quelle est la prochaine étape ?

Nous travaillons actuellement sur de nouveaux critères, notamment autour de l’impact du réchauffement climatique (augmentation de température, sècheresse, pluviométrie, etc.). Nous avons beaucoup des gens qui nous les réclament, sans savoir que nous travaillons déjà là-dessus. De plus en plus de personnes ont eu une prise de conscience écologique. C’est une bonne nouvelle dans cette période difficile. Nous nous sommes d’abord occupés de l’open data, car il faut toujours s’occuper du moteur en premier. Mais, maintenant, on va essayer de soigner aussi la carrosserie en peaufinant le design pour rendre Vivrovert plus actuel, agréable et attrayant.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Dominique Valentin, le fondateur de Vivrovert et PDG de Relais d’entreprises chez lui, dans le Volvestre, où est situé aussi son premier relais. Crédits : Vivrovert