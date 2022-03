À Toulouse, Religion Rugby met les valeurs et les légendes au cœur de ses créations

« Le dimanche, au lieu d’aller à la messe, j’allais voir jouer mon père aux matches de rugby. C’est pour cela que j’aime dire que le rugby est ma religion », confesse Julien Tourtoulou, le patron de la marque toulousaine Religion Rugby. Fondée en 2010, cette marque de sportswear s’est fait petit à petit une place dans ce secteur concurrentiel de la vente en ligne, grâce à ses collections originales, notamment celles consacrées à d’anciens rugbymen internationaux.

« Avec mon associé et ami d’enfance Jean-Charles Maurat, nous avons toujours été des piqués de rugby et nous avons décidé de nous lancer avec Philippe Chausson », raconte Julien Tourtoulou, qui a joué de 2003 à 2011 à l’US Colomiers. Au-delà de nos vêtements, nous voulions raconter l’histoire du rugby et des grands joueurs, avec des collections revenant sur leurs carrières. L’un des premiers à nous avoir fait confiance est Fabien Pelous, ariégeois comme nous, avec la collection « Capitaine de légende », en 2015-2016. Sur les polos ou sweats, nous rendons hommage à sa carrière en brodant par exemple le nombre de sélections en équipe de France. Les anecdotes retracent son formidable parcours. »

Des collections avec des légendes de l’ovalie

Polos et sweats, stockés dans un entrepôt à Tournefeuille et fabriqués à Barcelone, sont essentiellement vendus en ligne, mais la marque toulousaine compte aussi quelques boutiques sous licence à Bayonne, le Perthus, Tarbes, Albi et Brive. Les boutiques Intersport et Sport 2000 commercialisent également ses produits. Chaque polo est floqué dans le dos d’une valeur chère au rugby, d’où le slogan de Religion Rugby, « la marque de rugby aux 15 valeurs ». Au fur et à mesure de son développement, elle a su convaincre d’autres internationaux de porter ses créations. Jean-Pierre Rives, Jean-Pierre Garuet, Philippe Dintrans, Abdelatif Benazzi, Willy Taofifenua et Mirco Bergamasco ou encore Joe Rokocoko ont participé à des collections. Des pièces, comme le polo avec une marinière, ont notamment fait la renommée de la marque. Elle fournit également en polo marinière la ville de Vic-Fezensac, dans le Gers, pour la féria Pentecôte en Vic.

Pour se démarquer des géants du secteur, la marque a créé l’an dernier une collection dessinée avec des artistes toulousains comme Julien Soone et Jazzu. « On essaie de sortir des sentiers battus pour capter de nouveaux clients », confie Julien Tourtoulou. Fort d’un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros en 2021, Religion Rugby, qui compte sept salariés, compte bien poursuivre son développement grâce à la Coupe du monde de rugby en France en 2023. Pour cette grande fête de l’ovalie, la société prévoit une vidéo baptisée Objectif 2023, avec des anciens joueurs du XV de France qui ont disputé une Coupe du monde et déjà collaboré avec la marque, comme Nicolas Mas et Fabien Pelous. En dix ans, Religion Rugby a créé près de 5000 polos et référence environ 600 produits sur son site.

Julie Rimbert

Sur la photo : Julien Tourtoulou a créé l’entreprise Religion Rugby, spécialisée dans le sportswear consacrée au rugby, en 2010. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.