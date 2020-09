Rencontres Cybersécurité d’Occitanie : Les dirigeants face aux menaces

Les Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, organisées en partenariat avec la Région Occitanie et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (l’Anssi), sous la houlette de ToulÉco, ont lieu cette année le mardi 29 septembre au centre des congres Diagora Labège à Toulouse.

Pour Rémy Daudigny, délégué à la Sécurité Numérique en région Occitanie de l’Anssi, « la thématique choisie pour cette année, "Chefs et cheffes d’entreprises au cœur de la cybersécurité", est particulièrement pertinent car se protéger des menaces numériques est un choix politique impulsée par le haut. » En ce moment, les cyberattaques sont de plus en plus violentes. Le délégué explique : « Il en existe trois formes actuellement : l’espionnage industriel, l’extorsion de fonds et la destruction des outils de productions. Il faut élever la maturité des entreprises en termes de cybersécurité car n’importe quelle entreprise peut être visée. Or, 80 % des entreprises en difficulté qui font face à la cybercriminalité doivent mettre la clé sous la porte. Au XXIe siècle, la guerre est économique. »

Des pointures de la cybersécurité

Lors des divers ateliers interviendront des experts reconnus de la cybersécurité comme Bertrand Meyer, ingénieur et informaticien français qui a inventé il y a vingt ans le langage informatique Eiffel, toujours réputé pour sa sécurité. Il sera le premier à intervenir pour une Keynote à 9h20 sur l’avenir du numérique.

C’est le général d’armée Marc Watin-Augouard, spécialiste de la cybercriminalité, qui lui succédera à 9h40. Il a fondé, en 2007, le Forum international de la cybersécurité (FIC). Il est aujourd’hui directeur du centre de recherche de l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) et il enseigne dans de très nombreuses universités (Paris II, Paris V, Lille II, Aix-Marseille III, Clermont-Ferrand) et à la prestigieuse École de guerre. Il sensibilise ses étudiants aux enjeux et dangers de notre société numérique.

Parmi les autres intervenants de la journée, on notera la présence de Mohamed Kaâniche, directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique adjoint de l’Institut d’Intelligence Artificielle et Naturelle de Toulouse (Aniti) depuis 2019. Ses recherches portent sur la fiabilité, la sécurité et la résilience des systèmes informatiques face aux cyberattaques.

Maxence Dermerlé, directrice du numérique au Medef, interviendra à la table ronde « spécial dirigeants » des Rencontres Cybersécurité. Face aux attaques toujours plus redoutables des hackers, celle-ci plaide pour une sensibilisation générale des entrepreneurs à ces enjeux et une harmonisation européenne de la politique de sécurité contre les cybermenaces. La table ronde où elle interviendra, ainsi que les keynotes, pourront être suivies en direct en Facebook Live.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Delphine Chevallier, le général d’armée Marc Watin-Augouard, Garance Mathias, Mohamed Kaâniche, Maxence Dermerlé, et Bertrand Meyer font partie des intervenants de la sixième édition des RCO. Crédits : DR.