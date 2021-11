Renovation. Cybel Extension ouvre deux concessions à Launaguet

Cybel Extension, enseigne spécialisée dans la conception et la réalisation d’extensions de maisons et de garages, ouvre deux nouvelles concessions à Launaguet, près de Toulouse. L’enseigne intègre également dans son offre d’agrandissement les travaux de rénovation et d’aménagements intérieurs et extérieurs. L’entreprise s’engage auprès des clients à les mettre en lien avec un seul interlocuteur qui supervise le projet d’extension, de sa conception à sa réalisation.

Créée en 2015 par deux associés experts du bâtiment et de la rénovation, Cybel Extension regroupe aujourd’hui vingt-deux collaborateurs au siège et vingt-et-un concessionnaires sur le territoire. À la tête des agences de Launaguet, deux chefs d’entreprise, Nicolas Kwiatek et Didier Bordel.