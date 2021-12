Toulouse. Les nocturnes du marché des Carmes maintenus

À partir de jeudi 2 décembre, les nocturnes du marché des Carmes signeront leur retour après un an et demi d’absence, dues à la crise sanitaire. Pour la cinquième édition, plus de vingt-deux commerçants mettront en valeur les produits locaux, tous les soirs de la semaine, entre 18h30 et 22 heures.

Une fanfare ainsi qu’un DJ animeront le marché, où les visiteurs trouveront grillades, poissonniers, fromagers, traiteurs, pâtissiers… Port du masque et pass sanitaire seront exigés.

Marché nocturne, à partir de jeudi 2 décembre 2021, à 18h30, place des Carmes.