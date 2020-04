Robotique. Depuis le Gers, Jnov Tech veut bouleverser le secteur de la manutention

La technologie a été présentée au dernier salon Occitanie Innov. Une vidéo montrait plusieurs robots collaboratifs soulevant et déplaçant un équipement industriel dont la garde au sol est très basse. « C’est le gros avantage de cette version. Cela répond à des problématiques rencontrées par des spécialistes du transfert industriel notamment », indique Nicolas Dupeyron, le président de Jnov Tech, la jeune société à l’origine de cette innovation.

La PME de trois personnes, installée à Pujaudran dans le Gers, s’est intéressée à ce marché en raison de la multiplicité des charges à déplacer dans le milieu industriel et des équipements adaptés. L’idée de ses robots de service est de soulever des poids supérieurs à 500 kg chacun, « qu’il s’agisse d’équipements industriels comme des machines-outils ou bien de produis comme des composants aéronautiques ». Jnov Tech ne souhaite pas remplacer l’homme mais, grâce à ces systèmes collaboratifs, simplifier son travail et l’accompagner.

En phase de R&D

Après une année 2019 consacrée à la preuve de concept, « qui a permis de valider la faisabilité technique, de quantifier les besoins et de cibler les acteurs concernés », l’entreprise incubée au sein d’Excent est aujourd’hui en pleine phase de R&D. L’équipe travaille actuellement, grâce à une levée de fonds dont le montant reste confidentiel, sur la réalisation d’un prototype capable de soulever des charges allant d’une à deux tonnes. « La preuve de concept concernait des charges assez légères. Nous cherchons des clients de lancement pour positionner ces robots afin d’adapter et d’améliorer les produits grâce aux retours », précise le président Nicolas Dupeyron.

L’objectif final est de disposer d’une gamme de robots pouvant porter de 500 kg et jusqu’à six tonnes, s’ils travaillent à plusieurs. Ces robots très compacts viendront répondre aux besoins d’un marché assez large, allant des utilisateurs finaux aux intégrateurs. Excent, associé au capital de Jnov Tech, se positionne comme intégrateur et distributeur du produit. La jeune société gersoise vise un chiffre d’affaires de 600.000 euros en 2021 et de deux millions d’euros en 2023.

Paul Périé

Sur la photo : Modélisation de quatre robots collaboratifs transportant une charge lourde - Crédits : Jnov Tech.