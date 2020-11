Robotique. Les droïdes TwinswHeel livrent dans les centres-villes d’Occitanie et d’ailleurs

Plusieurs petits robots suiveurs arpentent depuis dix-huit mois le centre-ville de Toulouse en compagnons fidèles des techniciens d’Enedis. D’une capacité d’emport de 100 kg, ils transportent, derrière le professionnel, le matériel nécessaire à son intervention sur le réseau électrique. À Montpellier, La Poste et Stef, leader européen du transport frigorifique, expérimentent la livraison du dernier kilomètre grâce à des droïdes complètement autonomes cette fois. Une expérience menée dans le cadre de l’appel à projet Evra (Expérimentation du véhicule routier autonome) qui vise l’élaboration d’une réglementation du véhicule autonome en ville d’ici à 2022. À la manoeuvre, derrière tous ces cas d’usage, la PME Soben à Cahors et ses robots mobiles TwinswHeel. Créée en 2005 par Benjamin Talon, la société s’est d’abord spécialisée dans les amortisseurs de voitures, de véhicules militaires et de trains d’atterrissage pour l’aviation de tourisme, les hélicoptères et les drones. Le frère de Benjamin, Vincent, ingénieur en robotique, a rejoint l’entreprise en 2017 pour lancer l’activité de robots porte-charge à propulsion électrique.

Des droïdes en mode suiveur ou autonome

Aujourd’hui, près d’une cinquantaine de droïdes TwinswHeel ont été commercialisés par Soben. En Allemagne, ils assurent la distribution de repas en mode autonome sur des campus universitaires. Aux États-Unis, ils aident les infirmières dans les hôpitaux de Détroit et de Chicago et, en France, ils sont utilisés pour l’approvisionnement de chaînes de montage dans des usines d’Ile-de-France et de Rhône-Alpes. « Notre valeur ajoutée réside dans la conception du robot et dans son intelligence artificielle, qui lui permet une utilisation en mode suiveur en ville ou en mode autonome en usines. Près de six brevets ont déjà été déposés », explique Benjamin Talon. Une protection nécessaire alors que la concurrence américaine et chinoise est aux aguets. Les géants chinois de la vente en ligne Alibaba et Meituan Dianping, à la colossale puissance de frappe financière, sont en effet fabricants de leurs propres droïdes.

Trois modèles de robots livreurs non polluants

Sur le plan technique, le robot utilisé en mode suiveur est équipé d’un algorithme de vision du « maître », qui lui permet de suivre la forme de la personne. En mode autonome, les mêmes capteurs sont utilisés pour mesurer l’environnement du droïde, générant ainsi la création d’une carte sur laquelle son parcours pourra être programmé. La gamme de Soben comprend trois modèles, de la petite taille de moins d’un mètre de long pour une charge de 40 kg jusqu’à la plus grande taille de 2,5 mètres de long pour une charge de 300 kg. Munis de deux ou quatre roues suivant les versions, les robots sont tous motorisés par batterie électrique qui se recharge une fois par jour. Ils présentent entre six et vingt-quatre kilomètres d’autonomie, pour une vitesse comprise entre 6 km/h et 20 km/h.

L’explosion du marché de la livraison du dernier kilomètre

« Le potentiel de marché est phénoménal, notamment dans la livraison en ville du dernier kilomètre. Notre concurrent américain vient de lever 1 milliard de dollars auprès de Softbank pour un marché qu’ils évaluent à 4 milliards de dollars par an aux États-Unis. Évidemment, nous ne nous développons pas aussi vite mais nous misons sur une centaine de robots en service en 2021 », prévoit Benjamin Talon. En s’appuyant à la fois sur l’activité amortisseurs et la montée en puissance des robots livreurs, le chiffre d’affaires de Soben, de 2 millions d’euros en 2020, devrait décoller à 50 millions d’euros d’ici 2027. La PME de seize salariés, soutenue par la Région et l’agglomération du Grand Cahors, déménage déjà en fin d’année pour un bâtiment à la surface doublée de 2000 m2.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Benjamin Talon, président fondateur de Soben, et l’un de ses TwinswHeels. Crédit : Soben.