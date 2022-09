Lot. Les droïdes Twinswheel à la pointe des véhicules autonomes

Basée à Cahors, dans le Lot, Soben a comme premier métier la conception et la fabrication de trains d’atterrissage pour l’aéronautique et d’amortisseurs pour l’automobile et les véhicules militaires. En 2016, l’entreprise a démarré une nouvelle activité robotique et présenté son premier modèle au CES de Las Vegas. Ses droïdes électriques destinés au port de charge, vendus sous la marque Twinswheel, sont utilisés pour de la logistique urbaine et en usine, pour approvisionner des chaînes de montage et seconder les personnels de la maintenance.

Soben a déjà déployé une cinquantaine de robots en France et en Europe pour des expérimentations dont une en cours à Montpellier avec La Poste et le transporteur STEF. Entièrement conçus en interne par Vincent et Benjamin Talon, les fondateurs de Soben, les droïdes sont assemblés dans son usine de Cahors avec des composants provenant à 90 % de fournisseurs français et occitans. Carrosserie, châssis, capteurs et électronique proviennent de sous-traitants installés dans la région toulousaine.