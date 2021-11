Salon du Made in France : 85 entreprises d’Occitanie au rendez-vous

L’agence Ad’Occ et la Chambre des métiers et de l’artisanat Occitanie accompagnent les 85 entreprises régionales au salon du Made in France (MIF) à Paris, du 11 au 14 novembre. Elles revendiquent toutes le savoir-faire de la fabrication française, et plus spécifiquement occitane. Les exposants exercent dans une large variété de secteurs : maroquinerie, santé/beauté et bien-être, mode et accessoires, électroménager, bricolage ou encore caravanes !

Les 13 départements de la région seront représentés. Ad’Occ a regroupé une délégation régionale de 49 entreprises sur un stand de 400 m², au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. En plus de la question logistique, l’agence régionale accompagne les entreprises dans la préparation du salon et surtout dans la régularisation auprès des douanes pour certifier de leur fabrication française. Parmi elles, la société Kippit(Haute-Garonne), Missègle (Tarn) ou encore La Maison de la Violette (Haute-Garonne). 36 autres artisans occitans ne figureront pas sur le pavillon régional, préférant exposer au rayon d’artisans de leur secteur d’activités, dont Atelier Tuffery (Lozère), Le Mouton Givré (Lot), ou Payotte (Pyrénées-Orientales).

« La crise a renforcé l’engouement autour des produits made in France. Le salon tombe à pic après l’annulation de la précédente édition », pense Anne Baraillé-Combe, de l’agence Ad’Occ. L’événement avait réuni 80.000 visiteurs en 2019, dont 80% de grand public, potentiels consommateurs. Seront-ils au rendez-vous cette année ? « On espère ! », répond la responsable export de la région. « Pendant ce long week-end, les Parisiens feront-ils le pont ? C’est la grande inconnue. » À chaque nouvelle édition, le MIF reçoit une part croissante de visiteurs professionnels. « Nous avons fait des efforts marketing auprès de cette cible. Maintenant, on attend de les rencontrer. » Des jeux-concours seront organisés sur le salon et certains exposants pourraient annoncer des nouveautés.

Mathieu Michel

Sur la photo : Lors de la précédente édition, en 2019, le salon Mif avait réuni 80.000 visiteurs. Crédit : Twitter : @MIF_Expo.