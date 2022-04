Scop. L’Orchestre de chambre de Toulouse continue à faire entendre sa petite musique

Un orchestre de chambre à part. Plus petit membre de l’association française des orchestres (AFO), l’Orchestre de chambre de Toulouse est le seul à avoir opté (depuis 2004) pour le statut de société coopérative de production (Scop). Les douze musiciens de l’ensemble et les trois administratifs qui gèrent l’organisation détiennent donc la société. Même si le capital mis par chacun diffère (de vingt à plusieurs milliers d’euros), chacun dispose d’une voix équivalente pour les votes qui ont lieu lors de l’assemblée générale (AG) de l’entreprise. L’orchestre de chambre a en réalité un statut un peu hybride : bien qu’entreprise commerciale, elle est délégataire d’une mission de service public et reçoit des financements de la part de l’État et des collectivités.

« Nous n’avons pas à 100 % le comportement d’une entreprise classique, mais nous sommes beaucoup plus productifs qu’une association. Nous avons entre 40 et 45 % de recettes propres contre 5 à 15 % en général pour les autres orchestres », décrit l’administrateur, Renaud Gruss, qui milite pour que le modèle « se développe » dans le monde artistique. « Chaque euro d’argent public est ainsi utilisé avec le plus grand rendement », estime le contrebassiste. Il souhaiterait même qu’émerge « un statut spécifique de Scop culturelle ».

La Scop, un « apprentissage politique »

Devenir une société coopérative entraîne un changement d’état d’esprit pour les membres d’une organisation. « Cela implique de se comporter comme un salarié-entrepreneur. Il faut accepter de n’avoir aucun droit à certains moments, de prendre des risques, de traverser des périodes moins fastes. Il a fallu, par exemple, travailler gratuitement au démarrage de la société coopérative en 2004 », raconte l’administrateur, qui y voit aussi une sorte « d’apprentissage politique ». « Chacun est consulté sur la programmation musicale, mais sur énormément d’autres problématiques aussi. Il y a parfois le choix entre deux décisions médiocres. Chacun se rend compte de la complexité de la prise de décision et gagne en responsabilité », considère Renaud Gruss. En avril, les deux derniers membres rentrés dans l’orchestre vont, après une période d’observation, devenir officiellement sociétaires, portant à nouveau à 100 % le nombre de coopérateurs dans la structure.

Les deux années de crise sanitaire n’ont pas été faciles pour la coopérative. « Nous avons survécu, comme beaucoup d’entreprises, grâce au chômage partiel et aux aides exceptionnelles, dont celles de la Métropole de Toulouse. On sort de la crise endetté, avec 70.000 euros de prêt garanti par l’État (PGE) à rembourser. C’est moins de 10 % de notre chiffre d’affaires annuel habituel, qui se situe entre 850.000 et 900.000 euros. Le problème, c’est que nous subissons toujours une baisse de fréquentation de 20 à 25 % », déplore l’homme à la tête de l’orchestre. Il faut dire que l’actualité lourde (élection présidentielle, guerre en Ukraine, incertitudes économiques, etc.) ne pousse guère à la légèreté.

On ne se laisse toutefois pas abattre à l’Orchestre de chambre de Toulouse. Les mois de fermeture de 2021 ont permis à l’ensemble de préparer une grande œuvre du compositeur tchèque Antonín Dvořák. Une version « électrique », « électronique », « moderne », « décoiffante et spectaculaire » de La Symphonie du Nouveau Monde. Belle manière de faire aller, malgré les difficultés. En avant la musique !

Matthias Hardoy

Sur la photo : Gilles Colliard, le directeur musical de l’Orchestre de chambre de Toulouse, qui donne environ plus de cent concerts par an. // Les membres de son ensemble qui sont aussi des coopérateurs de la Scop. Crédit : Oihana Marco-Orchestre de chambre de Toulouse.