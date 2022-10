Services aux entreprises. Haxe Direct ouvre une deuxième agence toulousaine

Haxe Direct, marque spécialisée dans du matériel et des solutions numériques pour points de vente, ouvre une deuxième agence toulousaine au 22 rue d’Alsace Lorraine. Il s’agit de la septième agence en Occitanie pour l’enseigne qui s’adresse à différents secteurs (restauration, hôtellerie, bars, tourisme, artisanat, boulangerie, charcuterie-boucherie, etc.) avec des produits divers (caisses enregistreuses, terminaux de paiement, alarmes, balances de pesage, monnayeurs automatiques, etc.).

Haxe Direct a déjà un espace toulousain, au 1 rue Paul Mesplé. La marque, qui recherche actuellement des commerciaux pour renforcer ses équipes en local, existe depuis dix ans. Elle aurait déjà convaincu plus de 6000 clients depuis sa création. Elle fait travailler cent collaborateurs répartis dans onze agences en Normandie et en Occitanie.