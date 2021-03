Social. L’Occitanie se mobilise contre la précarité menstruelle des lycéennes

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Région Occitanie s’est engagé à distribuer des protections hygiéniques pour les lycéennes boursières dès le mois de mai.

La Région rappelle, dans un communiqué, « qu’un tiers des étudiantes et lycéennes peinent à financer leurs protections ». La dépense moyenne, pour les protections uniquement, serait estimé entre 5 et 10 euros par mois, sans compter les autres dépenses (médicaments antidouleurs, achat de vêtements et sous-vêtements) qui irait jusqu’à plus de 20 euros par mois.

Une enveloppe de plus de 100.000 euros sera allouée à cette opération pour des serviettes hygiéniques jetables, bio et respectueuses des normes sanitaires. L’objectif est de fournir les 30.000 lycéennes boursières d’Occitanie.