Soirée des ambassadeurs : Sud de France impose sa marque

Une soirée pour officialiser les nouveaux ambassadeurs de Sud de France. C’était le but de la grande manifestation organisée par la présidente de Région Carole Delga, ce lundi 16 mai au casino-théâtre Barrière. Lancée en 2006 à l’initiative de Georges Frêche, qui y voyait le moyen de vendre de façon intelligente les produits de terroirs, la marque Sud de France s’est rapidement imposée comme fer de lance du marketing territorial de Languedoc-Roussillon. Et ça marche : quinze ans plus tard, plus de 1650 producteurs et près de 13.000 produits y sont recensés. La marque agroalimentaire revendique en plus un poids économique important, avec 160.000 emplois. « C’est le premier employeur de l’Occitanie », explique Carole Delga, lors de la soirée du 16 mai, en introduction de son discours, qui poursuit : « Nous sommes sur une terre de cocagne. Nous avons des producteurs, des viticulteurs exceptionnels... Nous avons besoin de faire connaître ce savoir-faire et ces produits, et pour cela nous avons besoin d’un pack d’ambassadeurs. C’est l’esprit de la marque Sud de France »

Lundi soir, ils étaient ainsi dix-sept personnalités, aux côtés du rugbyman Romain Ntamack, porteur symbolique de ce pack d’ambassadeurs. « Entre le sport et la Région, on prône les mêmes valeurs », dit-il. À ses côtés, l’œnologue Ana Walczak, le chanteur Cali, le chef étoilé Sylvain Joffre, la médaillée olympique en snowboard handisport Cécile Hernandez, ou encore les Chevaliers du Fiel. Les restaurateurs Mo Bachir, Thomas Fantini et Aziz Mokhtari complètent le tableau, aux côtés de Louis Privat (les Grands Buffets) et de l’acteur-vigneron Pierre Richard, qui interviennent en vidéo, et de bien d’autres producteurs (lire encadré).

S’imposer comme marque incontestée

Car le point fort de la soirée, ce sont les plusieurs dizaines de producteurs mobilisés pour porter haut les couleurs de la marque Sud de France. « La démonstration était aussi politique », confie un proche de la présidente de Région. « Cette marque Sud de France a eu beaucoup de mal à s’imposer du côté de Midi-Pyrénées, en raison de la concurrence d’autres marques et labels qui existent déjà sur ce territoire. Certains trainaient des pieds... Le but de la soirée, c’est de montrer la mobilisation auprès des professionnels pour que Sud de France s’impose comme la marque naturelle et incontestée. »

La flamboyance de la tenue et le sourire de la présidente de Région sont de circonstances. En première ambassadrice de la région, elle mobilise derrière elle les énergies et remet tout le monde dans le rang. Le terroir, aussi, peut être un outil politique redoutable.

M.V.

Sur la photo : mes producteurs et amabassadeurs de la marque Sud de France aux côtés de la présidente de Région Carole Delga (au centre), lors de la soirée des Ambassadeurs au casino-théâtre Barrière à Toulouse. Crédits : Emmanuel Grimault – Région Occitanie.