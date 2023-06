Sophie Delage nouvelle directrice Sud-Ouest de Veolia Recyclage & Valorisation des Déchets

Sophie Delage vient d’être nommée directrice régionale de Veolia Recyclage & Valorisation des Déchets dans la région Sud-Ouest. Ingénieure diplômée de l’Insa Toulouse, elle a commencé sa carrière chez Veolia en 2002. De la gestion de déchetteries au poste de secrétaire générale de Veolia Recyclage & Valorisation des Déchets (RVD) en région Sud-Ouest, en passant par la direction des unités de valorisation énergétique de Toulouse, Nîmes et Sète, elle a occupé de nombreux postes à responsabilités dans la gestion et le traitement des déchets auprès des collectivités locales et des entreprises. Elle prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet à Toulouse en remplacement d’Alexander Mallinson, nommé à la direction régionale Centre-Ouest de Veolia activité Eau à Nantes.

Veolia Recyclage et Valorisation Sud-Ouest (actif en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) exploite quarante sites dans le Sud-Ouest, spécialisés en collecte, tri et valorisation des déchets au service des entreprises et des collectivités locales. 1615 collaborateurs y travaillent.

Le Groupe Veolia est présent sur cinq continents avec près de 220.000 salariés. En 2022, le groupe Veolia aurait servi 111 millions d’habitants en eau potable et 97 millions en assainissement, produit 44 térawattheures d’énergie et valorisé 61 millions de tonnes de déchets. Veolia annonce en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 42,9 milliards d’euros.