Sylvain Panas, nouveau directeur régional de Total Energies en Occitanie

Total Energies (ex-Total) a nommé un nouveau directeur régional pour l’Occitanie en la personne de Sylvain Panas. Celui-ci travaille depuis 20 ans dans le secteur du développement durable. D’abord entrepreneur dans le recyclage des matières et la valorisation énergétique des déchets, il a rejoint Total en 2019 au sein d’une filiale dédiée à l’efficacité énergétique, pour laquelle il a dirigé des activités en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. En 2021, Total est devenu Total Energies et a adopté une nouvelle stratégie dont l’objectif affiché est la neutralité carbone en 2050.

Total Energies fait travailler plus de 800 salariés dans la région et distribue son carburant dans son réseau de plus de 315 stations-service. La compagnie est en plein développement des énergies renouvelables (éoliens terrestre et en mer, solaire, hydraulique et unités de méthanisation). Déjà près de 200 mégawatt seraient en exploitation dans la région (soit l’équivalent de la consommation électrique de 169.000 habitants) et un portefeuille de 545 mégawatt serait en cours de développement.

Depuis 2019, dans le cadre de sa mission de soutien à l’emploi et au développement des PME locales, le fournisseur et producteur energétique aurait accompagné vingt-trois entreprises en Occitanie en leur accordant plus de 800.000 euros de prêts à taux zéro pour la création ou le maintien de 671 emplois.