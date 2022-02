Le T50, un nouveau télescope ultramoderne au Pic du Midi

Le directeur scientifique du Pic du Midi Rémi Cabanac est enthousiaste. « Le nouvel instrument, destiné principalement à la formation universitaire, tient toutes ses promesses », se réjouit l’astronome. Remplaçant le vieux télescope de 60 centimètres et 110 ans d’âge, le nouveau venu, installé sur le site des Hautes-Pyrénées en décembre dernier, affiche déjà des performances supérieures grâce à la qualité de son optique et de sa mécanique. Un grand champ de vue qui permet d’observer des objets étendus et peu contrastés, tels que les galaxies naines proches de la voie lactée. Il s’avère aussi précis pour surveiller et enregistrer des phénomènes transitoires, comme le passage d’un corps céleste devant un autre.

De la collecte à l’analyse d’images

Suivant de près leurs collègues toulousains, cinq étudiants internationaux en master de physique à Besançon ont été parmi les premiers à utiliser l’instrument. Du 25 au 28 janvier, ils ont vécu trois nuits d’observation « étonnantes et passionnantes ». Encadrés par Rémi Cabanac et l’astronome Céline Reylé, spécialiste des naines brunes - ces « étoiles ratées », peu lumineuses, amenées à s’éteindre et particulièrement difficiles à détecter -, ils ont calibré le télescope, choisi près de cinquante objets d’observation, dont l’exoplanète WASP- 36 b, située à 1270 années-lumière de la Terre, ou encore la nébuleuse de la tête de cheval, à deviner dans la constellation d’Orion. « C’est une chose d’utiliser des données, une tout autre d’observer le ciel de si près et de collecter les clichés pour les transformer en images analysables », témoignent-ils, enjoués. Une occasion d’appréhender toutes les subtilités de l’observation astronomique et de faire naître des vocations.

Un observatoire à la hauteur des enjeux de recherche

« L’astronomie, c’est d’abord et avant tout de l’observation », insiste Rémi Cabanac. Décision a donc été prise d’investir quelque 60.000 euros dans ce nouvel équipement réservé à la formation, mais également accessible aux amateurs sous la responsabilité de l’association T60. « Le projet a été monté très rapidement », se félicite le directeur scientifique. Il aura en effet fallu moins d’un an entre la recherche de financement et l’arrivée du télescope sur le site, dont la monture a été conçue par la société lyonnaise Alcor System, dirigée par Cyril Cavadore, ancien étudiant de l’Université Toulouse III-Paul Sabatier. Atout notable : les scientifiques peuvent se concentrer sur l’observation, sans perdre de temps à la technique, grâce à une interface très simple à prendre en main.

T50 vient rejoindre près de dix équipements installés sur le site, dont le fameux télescope Bernard Lyot (en hommage à l’astronome inventeur de la technique du coronographe), d’un diamètre de deux mètres – le plus grand télescope optique de France métropolitaine. Dès la fin 2022, les scientifiques pourront accéder au spectropolarimètre Spip, copie de l’instrument Spirou installé à Hawaï, dont l’objectif est de détecter les exoplanètes semblables à la Terre. Grâce à ces installations, l’observatoire de renommée internationale a encore de belles nuits devant lui.

Valérie Ravinet

Sur la photo de Une : le télescope T50 de l’Observatoire du Pic du Midi vient d’être mis à la disposition des étudiants - Crédits : OMP. // Sur les photos : la nébuleuse de la tête de cheval - la nébuleuse d’Orion - Crédits : étudiants en master CompuPhys de l’Université de Besançon.