Croissance ou décroissance ? Entre débats et polémiques, le Common Good Summit s’ouvre aujourd’hui à Toulouse

Retour d’un événement qui ne fait pas consensus. Le “Common Good Summit”, sommet autour des enjeux de la transition écologique, coorganisé par la Toulouse School of Economics (TSE) avec le groupe Les Echos et le magazine économique libéral Challenges, revient pour une troisième édition du 1er au 2 juin. L’an passé, des militants écologistes de l’association l’ANV-COP 21 étaient venus perturber un des débats pour protester contre la présence de grands groupes comme BNP Paribas, Amazon ou encore ExxonMobil.

Dans un communiqué, ils avaient particulièrement dénoncé ce denier qui, selon eux, « a investi des sommes colossales pour faire échouer les projets de loi visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre ». Ils avaient également souligné « l’hypocrisie pour une entreprise pétrolière de prétendre atteindre la neutralité carbone tout en ayant une activité d’extraction d’énergie fossile ».

Au niveau universitaire, le sommet a aussi suscité des oppositions fortes. L’Atelier d’écologie politique (Atécopol), communauté pluridisciplinaire toulousaine composée de plus de deux-cents chercheurs, a publié une tribune très critique sur l’événement. Les universitaires de l’Atécopol affichaient plusieurs griefs contre le sommet de l’an passé : « Un manque d’interdisciplinarité avec une vision uniquement économiciste, des notions controversées comme la croissance verte pas questionnée, des acteurs économiques et des grands patrons comme celui d’Exxon Mobil qui se retrouvent sans contradicteurs. Tout cela nous a semblé assez éloigné d’une discussion ouverte sur le bien commun », résume Guillaume Carbou, maître de conférences en sciences de la communication et membre de l’Atécopol de Toulouse.

Christian Gollier [1], le directeur de TSE, juge au contraire que les grandes entreprises ont tout à fait leur place dans son sommet. « Les entreprises se sont vraiment rendu compte ces deux-trois dernières années que le monde de demain ne sera pas celui d’hier. Avec le réchauffement climatique, le “business as usual” n’est pas vraiment le scénario le plus probable. Getlink, l’entreprise concessionnaire du tunnel sous la Manche, a par exemple mis en place récemment une tarification carbone de ses activités. Désormais, ils devraient renoncer à un investissement a priori rentable dans le court terme si son impact environnemental est trop important. »

TSE et Atécopol ont dialogué ce printemps

Malgré des vues opposées, Christian Gollier a accepté ce printemps de dialoguer avec les membres de l’Atécopol lors d’un séminaire ouvert au grand public, à la salle du Sénéchal, nommé « Économie et écologie : échange autour de désaccords ». Le directeur de TSE a « apprécié la confrontation » qui est resté très courtoise et « où il a pu exprimer longuement sa pensée ». « Nous vivons dans une période de confrontation violente, de stress social intense. Je pense important que les personnes qui passent leur vie à réfléchir sur la transition puissent débattre sereinement. Nous sommes dans un système très polarisé où chacun, selon son courant de pensée, est dans son couloir et il y a peu d’endroit pour se confronter intellectuellement de façon posée », considère le chercheur en économie de l’environnement.

« Le fait de pouvoir débattre ensemble est positif. Cela permet de dissiper certains malentendus du camp d’en face. Christian Gollier pouvait par exemple penser que nous étions totalement opposés à toute forme de taxe carbone alors que nous questionnons juste ses modalités d’application et nous considérons que d’autres outils peuvent être tout autant, voire plus pertinents », estime de son côté Guillaume Carbou, qui a mené les débats pour l’Atécopol.

La décroissance, le point d’achoppement

Sur le fond, les désaccords avec le directeur de TSE se cristallisent autour de la « décroissance ». « Ce qui nous frappe, c’est que bien qu’ils étudient les questions climatiques avec sincérité, certains économistes n’arrivent pas à sortir d’un schéma de pensée économique classique très réducteur. L’idée que les désastres climatiques futurs pourront être compensés par plus de richesse nous semble par exemple une vision très dangereuse. Nous n’avons pas la même conception de la décroissance : il s’agit selon nous d’un ensemble de réflexions sur la manière de réduire l’usage de l’énergie et des matériaux dans nos sociétés dans un esprit démocratique et de justice sociale, tandis que Christian Gollier tendait à dépeindre ce courant intellectuel comme un vœu de malheur collectif. C’est pourtant un concept complexe qui mérite d’être analysé avec finesse. Mais dialoguer ouvre une porte. Nous allons pouvoir continuer à échanger ensemble sur le sujet. Christian Gollier nous a assurés que le séminaire lui avait donné envie de creuser cette question », remarque Guillaume Carbou.

« Je reconnais la plausibilité d’un scénario décroissant. Nous sommes aujourd’hui face à des incertitudes radicales sur comment vont se faire les transformations face au changement climatique. Mais je pense qu’il y a des politiques plus intelligentes à mener qui ne sont pas encore mises en œuvre. Une grande partie de la population ne voudra pas entendre parler de baisse du pouvoir d’achat. La taxe carbone est difficilement acceptée, mais la décroissance apparaîtra comme encore plus inacceptable », analyse Christan Gollier.

Après ces échanges, le directeur de TSE défend la pertinence de son sommet. « Éclairer le grand public grâce à la science fait partie de nos grandes missions. Nous voulons montrer que les économistes ne sont pas obnubilés que par le pouvoir d’acchat et la croissance du PIB. La dimension sociétale nous importe. La soutenabilité de long terme du système économique nous préoccupe », assure-t-il.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le 17 mai, Christian Gollier directeur général de la Toulouse School of Economics (au centre) a dialogué avec Guillaume Carbou (au premier plan), maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, spécialiste des discours de l’écologie politique, membre de l’Atécopol Toulouse. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.