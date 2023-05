La Toulouse School of Management (TSM) organise, ce mercredi 10 mai, un forum de l’acheteur durable où seront analysées les « nouvelles pratiques plus durables et responsables » pour la fonction achat.

Un sujet qui fera l’objet d’une discussion autour de la mesure de l’empreinte carbone, d’une fresque de l’acheteur durable ou encore d’une table-ronde sur « le point de vue de la future génération d’acheteurs ». Inscriptions en ligne.

Mercredi 10 mai 2023, de 12 à 15 heures, à la Toulouse School of Management, 2T rue des Puits Creusés, amphi AF5.