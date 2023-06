Occitanie. La société Le Pen’Up 3D apporte une nouvelle dimension à l’apprentissage

Pour éloigner les enfants des écrans, quoi de mieux que de les faire dessiner ? C’est le pari de Dimitri Desseaux, qui lancera à la commercialisation digitale son stylo Pen’Up 3D en août 2023. Le jeune entrepreneur de 20 ans vient de recevoir pour son initiative le prix Audace Nouvelle-Aquitaine-Occitanie 2023, organisé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires et l’UAE (Union des auto-entrepreneurs). La récompense, dotée de 4000 euros, finance une partie du développement de son stylo, initié il y a trois ans. « Le Pen’Up 3D, comme son nom l’indique, permet de dessiner en trois dimensions dans les airs et en bas-relief. C’est un peu la synthèse d’un pistolet à colle et d’une imprimante 3D. Pour les élèves, il présente l’avantage d’apprendre et de créer en s’amusant », explique Dimitri Desseaux, qui a lancé sa micro-entreprise en avril 2021 à Barry d’Islemade, près de Montauban.

Une conception mûrie

Il peaufine son projet depuis l’âge de dix-sept ans. « Les précurseurs du marché du stylo 3D sont américains, avec leur 3d Doodler. Mais j’ai fait évoluer mon prototype en accélérant le débit du filament émis, en remaniant l’ergonomie et la légèreté de l’outil et avec un refroidissement plus rapide », décrit Dimitri Desseaux. Surtout, à la place d’un fil plastique, il propose une recharge en fil d’amidon biodégradable, non dangereux pour les enfants. Et il a développé, en partenariat avec le Réseau Canopé (formation des enseignants), des cahiers d’activité pour les élèves d’école primaire adaptés au programme 2024. Le stylo innovant a d’ailleurs été testé avec succès en milieu scolaire auprès de vingt professionnels.

Un outil pédagogique

« Au-delà du particulier, je vise le domaine scolaire en proposant un accompagnement sur le plan pédagogique, car il est important d’intégrer les connaissances par le toucher », indique le créateur qui veut aussi nourrir l’imaginaire des enfants, là où le numérique peut le contraindre. De fabrication chinoise pour le moment, le Pen’Up 3D cherche à rapatrier sa production en France. Le projet vient de bénéficier du soutien IDJ (Initiatives de jeunes) du Grand Montauban avec 1500 euros à la clé. Dimitri Desseaux anticipe un chiffre d’affaires de 50.000 euros sur les six derniers mois de 2023.

Isabelle Meijers

Sur les photos : Dimitri Desseaux et son Pen’up 3D. Crédit : DR.