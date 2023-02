The Guitar Division réalise une première levée de fond d’un demi-million d’euros

Après avoir notamment créé une communauté de guitaristes, de fabricants et de commerces physiques, offert la possibilité aux créateurs de se digitaliser pour développer leurs relations avec les magasins et les clients, fabriqué un canal de vente privilégié et disposant de services logistiques, de clientèle, d’événementiel et de communication, les trois cofondateurs de The Guitar Division souhaitaient poursuivre le développement de leur start-up pour, notamment, accueillir un plus grand nombre de professionnels.

Ils ont donc fait appel à des investisseurs pour obtenir un demi-million d’euros. Ainsi des business angels, des entrepreneurs régionaux et des structures comme Initiative Haute-Garonne, Créalia, Ad’Occ, La Banque Populaire occitane et Bpifrance ont apporté les 500.000 euros recherchés par l’entreprise. La start-up ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là, comme le dit Patrice Cazalas, directeur financier de The Guitar Division : « Ce financement doit nous permettre de valider ces premiers résultats prometteurs, et de franchir une nouvelle étape afin d’être en mesure de lever encore plus de fond dans le futur. » Le modèle d’affaire de l’entreprise consiste à prélever une commission de 10 % sur chaque transaction. Aujourd’hui, The Guitar Division rassemble quarante magasins et soixante-cinq fabricants dans son réseau, et enregistre 120.000 euros de chiffre d’affaires auprès de 1600 clients.

Alphonse Chantrel