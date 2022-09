Depuis Toulouse, The Guitar Division donne le ton au marché des luthiers

« Seulement 20 % des quelque mille marques de guitares existantes sur le marché européen sont présentes en magasins. On retrouve donc la même offre d’instruments de gros fabricants dans tous les points de vente, qui se livrent, de plus, à une véritable guerre des prix. C’est pour donner de la visibilité et un accès au marché à tous ces petits luthiers alternatifs que nous avons créé The Guitar Division », explique Nicolas Dewitte, président cofondateur de The Guitar Division (TGD), au côté de David Mazzonetto et Anthony Colombon.

Lancée en octobre 2021 depuis Portet-sur-Garonne, la place de marché agit comme un tiers de confiance. À ce jour, elle a référencé une soixantaine de fabricants de guitares et de basses et propose 800 produits en ligne. « Nous ne stockons aucun instrument ou accessoire. Notre travail consiste à sélectionner des luthiers innovants qui fabriquent des petites séries de très haute qualité. Notre modèle d’affaires repose alors sur une commission de 10 % prélevée sur chaque transaction enregistrée par la plateforme », décrit Nicolas Dewitte.

Une plateforme étendue aux professionnels

Pour ses débuts, TGD s’est attaqué au marché des musiciens particuliers. Le site a enregistré un chiffre d’affaires de 70.000 euros au cours de sa première année d’exercice, auprès de 1200 clients. À partir de septembre 2022, la plateforme est également accessible aux magasins professionnels. En parallèle, TGD a labellisé trente-cinq points de vente en France qui distribuent les marques de niche référencées par le site. « Le marché européen de la guitare s’élève à 1,3 milliard d’euros par an, un chiffre en progression. Notre objectif est d’en occuper une part de 8 % d’ici à 2026, soit un volume d’affaires de l’ordre de 150 millions d’euros », anticipe Nicolas Dewitte. La plateforme doit prochainement enrichir ses références, à 50 % françaises aujourd’hui, à de nouveaux fabricants italiens, suisses ou belges, voire japonais.

Des cofondateurs, fabricants passionnés eux-mêmes

Outre le sport, cet ancien enseignant universitaire d’EPS et préparateur physique se passionne depuis toujours pour l’univers de la guitare. L’entrepreneur de 44 ans développe, depuis 2004, une gamme d’amplificateurs sous la marque indépendante Dewitte Wired. Au cours de différents salons, il rencontre ainsi ses associés, David Mazzonetto, ex-ingénieur systèmes et fabricant des enceintes Zolar, et Anthony Colombon, constructeur des pédales d’effet Electric Wood Company. « Petits faiseurs indépendants, nous rencontrions tous ce même problème d’accès au marché. De là est partie notre idée d’une plateforme créée par des fabricants pour des fabricants », détaille Nicolas Dewitte. Dans cet esprit d’accompagnement de leur communauté de « builders », TGD leur propose aussi des services de communication ou d’aide au référencement sur les réseaux sociaux. D’ici à janvier 2023, trois collaborateurs supplémentaires, dont un directeur financier, compléteront l’équipe des trois cofondateurs.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Nicolas Dewitte, président de The Guitar Division, a joué en amateur pendant quinze ans dans un groupe de metal progressif à Toulouse. Crédit photo : Rémy Gabalda-ToulÉco.