Avec le Toulousain The Seed Crew, jouer pour moins discriminer

Dans une période où certains accusent les jeux vidéo d’encourager à la violence et aux émeutes dans le monde réel, The Seed Crew prouve au contraire qu’ils peuvent être un outil pour améliorer le vivre-ensemble. En effet, l’objectif des créations de l’entreprise menée par Chabane Hadji, en particulier de son jeu phare RecovR, est de lutter contre les discriminations (racisme, sexisme, âgisme, validisme, LGBTphobies, etc.) qui s’expriment dans le monde du travail et dans la société.

La jeune pousse, située jusqu’à présent à Labège [1], se lance en 2023 dans une première levée de fonds de 350.000 euros auprès d’acteurs nationaux (Bpifrance, France Active) et locaux (IéS, Ocseed). Une partie se fera par financement participatif sur une plateforme dont le choix n’est pas encore fixé.

Cette année, The Seed Crew s’est par ailleurs associée avec Olympes, structure occitane dédiée à l’accompagnement RH des entreprises, « aux valeurs et aux engagements similaires », née comme elle il y a quatre ans. « Chez Olympes, nous travaillons depuis l’origine avec des méthodes ludiques. Nous collaborions déjà avec The Seed Crew. Nous organisions des formations en binôme avec Chabane. Nous avons vu que nous avions une vision commune. Nous nous sommes dit que nous allions pouvoir aller plus loin ensemble », explique Julie Landès, cofondatrice d’Olympes. En s’alliant, les deux entreprises peuvent proposer à leurs clients « des formations sur mesure » pour accompagner l’utilisation du jeu vidéo RecovR. Le modèle économique fonctionne sur le paiement des formations et des licences pour les jeux [2].

The Seed Crew revendique pour le moment 1500 utilisateurs environ pour RecovR. Le chiffre d’affaires cumulé pour Olympes et The Seed Crew s’élève à 200.000 euros. Parmi les autres projets sur lesquels travaille la start-up, Alice et Yanis est un jeu vidéo visant à « confronter les écoliers (CP, CE1, CE2) au handicap ». Il devrait voir le jour en 2024 et pourrait être acquis par l’Éducation nationale et par des collectivités locales. La jeune pousse est par ailleurs prestataire de recherche pour des entreprises souhaitant développer des jeux vidéos.

« Une meilleure prise de conscience des discriminations »

La levée de fonds en cours va principalement servir à embaucher [3]. « Aujourd’hui, nous avons un produit qui est bon, il faut mettre surtout de l’énergie pour le faire connaître, le valoriser », estime Julie Landès. « La lutte contre les discriminations, c’est un sujet de plus en plus visible dans la société mais qui n’a pas complètement atteint encore le monde de l’entreprise », considère Chabane Hadji.

Mais au fait, en quoi consiste RecovR ? « On devient l’un des salariés d’une entreprise. On doit dialoguer avec ses collègues et, au cours de ces discussions, on est confronté à des discriminations plus ou moins évidentes à déceler », raconte le dirigeant de The Seed Crew. Dans chaque module, on fait face à un type de discrimination dont l’expression est de moins en moins facile à percevoir. « Après avoir joué à notre jeu vidéo, on devient en hypervigilance sur les plus petites formes de discriminations. Le jeu permet, à travers une mise à distance, une meilleure prise de conscience », analyse Julie Landès. Celui-ci a nécessité trois ans de recherche et développement grâce, notamment, à des discussions approfondies avec différents types de personnes discriminées.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Chabane Hadji et Julie Landès, les dirigeants de The Seed Crew et Olympes, qui se sont associés cette année, présentent le jeu RecovR dont l’objectif est de lutter contre les discriminations en entreprise. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.