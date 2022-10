Thierry Suaud, SDEHG : « Il faut envisager l’électricité comme un bien public »

Thierry Suaud, avez -vous eu une réponse à votre courrier de la part de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher ?

Je n’ai pas eu de réponse pour le moment. J’ai eu l’occasion, la semaine dernière à Rennes, lors du congrès de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), d’interpeller la ministre qui faisait une intervention en visio. Elle m’a dit que ma lettre devait être dans ses services et qu’elle me répondrait.

Que faudrait-il faire pour aider les collectivités à court terme, face à la hausse des prix de l’énergie ?

Les collectivités qui sont en train de passer des marchés sur l’énergie sont confrontées à l’explosion des prix. Le risque est de laisser le tissu territorial exsangue. Il faudrait sortir du marché européen de l’énergie qui est dépendant des cours des énergies fossiles. Il faut, a minima, des mécanismes de régulation. Nous proposons aussi, comme L’Association des maires de France (AMF), un accès au tarif réglementé de l’électricité. Pour le moment, seules les collectivités de moins de dix salariés, qui ont un budget n’excédant pas deux millions d’euros, y ont droit. Mais celui-ci est n’est valable que pour pour les puissances inférieures à 36 kVA [1]. Ce qui n’est pas le cas de gros équipements comme des stades de foot.

Et à long terme ?

Il faut envisager l’électricité comme un bien public sur lequel on ne doit pas spéculer, à l’image de l’accès à l’eau. Il faut organiser le mix énergétique pour assurer les approvisionnements. Il faudrait, à titre d’exemple, réformer le code des marchés publics pour permettre aux collectivités de passer plus facilement par des producteurs locaux d’énergie renouvelable sur des contrats plus longue durée (dix-quinze ans). L’État pourrait aussi soutenir davantage nos initiatives dans le domaine du durable.

Vous faisiez aussi part, dans votre courrier, de votre inquiétude vis-à-vis de l’avenir des bornes pour véhicules électriques. Pourquoi ?

On nous dit qu’en 2035, il nous faudra rouler sans énergie fossile. On nous parle du véhicule électrique comme la solution mais, avec l’augmentation des prix, le modèle a du plomb dans l’aile. Comme voulez-vous convaincre un consommateur d’acheter plus cher son véhicule électrique,

si le prix du plein est équivalent à celui du plein d’essence ou de gazoil. Nous sommes en train de réaliser les schémas départementaux des points de recharge et nous avons besoin de réponses rapides de l’État, car nous craignons que l’effet prix vienne entraver complètement le développement des véhicules électriques.

Votre syndicat a eu des difficultés financières importantes par le passé. Quelles sont ses perspectives d’avenir aujourd’hui ?

Le syndicat est un gros paquebot. Il y a une forte inertie quant aux règlements de nombreux dossiers à l’étude depuis parfois une décennie. Mais les réformes que j’ai proposées, et qui ont été approuvées à l’unanimité, ainsi que le soutien de 2 millions d’euros par an du Département pour l’éclairage public, créent une dynamique. Nous somme sortis du cercle vicieux qui consistait à emprunter pour assurer la participation que nous portions pour le compte des communes. Des emprunts à fonds perdus pour verser des subventions, c’est une façon de faire qui finit par s’éteindre. Nous nous projetons beaucoup plus dans l’avenir. Nous accompagnons des réseaux de chaleur, des projets d’auto-consommation à base d’électricité photovoltaïque à partir d’ombrières. Nous soutenons le passage à l’éclairage public Led++, un système plus économe. Nous avions prévu 3800 points lumineux sur un an. Les demandes des communes sont telles que nous sommes à plus de 7000 points étudiés. Il fallait redéfinir un modèle plus dynamique qui permette de créer plus de ressources pour le syndicat. Il sera moins favorable aux communes dans ce sens que les taux d’aides sont inférieures. Mais les Départements, la Région et même l’État ont tous baissé leur seuil de soutien aux collectivités en la matière.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Thierry Suaud, président du syndicat départemental de l’énergie de la Haute-Garonne (SDEHG). Il est aussi maire socialiste de Portet-sur-Garonne. Crédit : SDEHG.