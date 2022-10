L’Inpi a tranché ! Et la blessure est sérieuse pour les couteliers de Laguiole, dans l’Aveyron. L’indication géographique (IG) "Couteau Laguiole", portée par l’association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne (CLAA), regroupant majoritairement des couteliers de Thiers (Puy-de-Dôme), a été homologuée le 23 septembre dernier par l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi). « C’est hallucinant. Je ne comprends plus rien », soupire Honoré Durand, président du Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole.

En effet, leur propre demande d’une indication géographique "Couteau de Laguiole", résultat d’un long combat contre la contrefaçon, a été rejetée en avril dernier par l’Inpi. « Nous sommes les mal-aimés de l’institut, alors que notre demande était légitime et notre cahier des charges très carré », assure-t-il. Sûr de son fait, le syndicat avait d’ailleurs fait appel auprès du tribunal d’Aix-en-Provence. « Nous sommes encore dans l’attente du verdict. Mais l’Inpi n’a pas attendu. Or, il ne peut pas y avoir deux indications géographiques avec des noms similaires et des zones géographiques communes », peste Honoré Durand. Également vice-président de l’association française des indications protégées industrielles et artisanales (Ifigia), il s’inquiète d’ailleurs pour le devenir des IG et leur pertinence si les cahiers des charges ne sont pas plus stricts.

Laguiole ne veut pas être un second couteau

Pour le maire de Laguiole, la surprise est totale. « Un homme d’affaires a voulu s’accaparer le nom du village, et maintenant c’est une association de Thiers qui s’accapare le couteau Laguiole. Dans quel monde vit-on ? », s’interroge Vincent Alazar, alors que la décision de l’Inpi vient retourner le couteau dans la plaie. « Quelle est la légitimité d’une candidature portée par une association de Thiers par rapport à notre syndicat ? Quelles vont êtres les conséquences pour nos couteliers ? Cela peut mettre en péril l’activité sur le territoire », s’inquiète l’élu.

Une économie qui est justement au centre de la décision prise par l’Inpi, selon Honoré Durand, alors que la zone géographique retenue couvre quatre-vingt-quatorze communes de six départements et concerne trente-huit entreprises, soit 400 salariés, pour un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros. « Je pense qu’il y a une sorte de chantage à l’emploi car ils sont plus nombreux que nous. Mais c’est normal, ils fabriquent tous les couteaux régionaux de France », souligne le président du syndicat, qui représente de son côté environ 200 salariés. La commune de Laguiole reste solidaire du syndicat et entend voir avec ses conseils ce qu’il est possible de faire. « Il faut rester calme et bien poser le problème », déclare Vincent Alazar. À voir si, en coulisses, les couteaux s’aiguisent pour une nouvelle passe d’armes.

Paul Périé

Sur les photos : Des couteliers travaillent dans les ateliers Forge de Laguiole.

Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.