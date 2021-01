Touché mais pas coulé, le Stade Toulousain attend les aides de l’État

Avec une première place provisoire en Top 14 et deux victoires bonifiées (dont une sur tapis vert) en Coupe d’Europe, les Rouge et Noir ont parfaitement commencé leur saison 2020-2021. Mais, à l’heure de faire le bilan de l’année écoulée lors de la présentation de ses vœux, le président du Stade Toulousain Didier Lacroix, « très content de l’aspect sportif », s’est davantage attardé sur la situation financière de son club, particulièrement touché par la crise liée au Covid-19.

Impatient de voir les stades rouvrir leurs portes et accueillir à nouveau du public, l’ancien troisième ligne a souligné que cette crise sanitaire avait un impact sur deux saisons. « Nous avons pu équilibrer 2019-2020 et nous disons merci à l’État pour les mesures d’urgence ainsi qu’aux abonnés, aux partenaires et aux joueurs qui ont joué le jeu. »

Mais cette saison, alors que le budget était construit sur la perspective d’une jauge à 5000 spectateurs, est plus dure. Le Stade Toulousain souffre économiquement du huis-clos. « Entre les abonnés, la billetterie les hospitalités et les consommations les jours de match, nous perdons environ 700.000 euros par match à domicile », souligne Didier Lacroix, soit 7,2 millions d’euros de pertes d’août à décembre 2020.

Un statut de « pleureuse » assumé

Brocardé par son ancien homologue toulonnais Mourad Boudjellal pour sa propension à se plaindre à longueur d’intervention dans les médias, Didier Lacroix assume pleinement ce rôle de « pleureuse ». « J’ai pris ce rôle pour montre les difficultés économiques du rugby et du Stade Toulousain, dont le modèle est construit sur une économie réelle », insiste-t-il. Ainsi, alors que 85% des charges du club sont nécessaires pour jouer, même à huis-clos, les Rouge et Noir ne peuvent compter que sur 40% de leurs recettes.

Une situation inconfortable alors que 70% des indemnisations prévues par l’État au titre de 2020 devraient être versés d’ici à la fin du mois. Des discussions sont en cours, avec des exonérations de charges patronales et des indemnisations pour absence de public prévues pour 2021. Par ailleurs, pour faire face aux difficultés financières, le Stade Toulousain a sollicité un deuxième PGE, ce qui monte le total du prêt à 5,3 millions d’euros. Des fonds qui permettent au club de préparer l’avenir en prolongeant certains joueurs et en signant des recrues. « Le pari d’un chef d’entreprise », admet Didier Lacroix, qui « ne sait pas encore » comment il bouclera le budget pour la saison prochaine. Le président du club se tourne aussi vers les collectivités (Métropole, Département, Région) pour recevoir des aides.

Renforcer le rôle sociétal du club

Dans cette période délicate, le Stade Toulousain a également pu compter sur le soutien de tout le peuple rouge et noir. Avec plus de 20.000 briques vendues, le mur de soutien a déjà rapporté 1,4 million d’euros et la boutique a affiché une hausse d’activité de 30% en décembre (+125% en ligne). Le maillot exclusif, sorti en partenariat avec l’Esa et présenté par Thomas Pesquet, a par ailleurs rencontré un très vif succès auprès des supporters alors qu’il n’a toujours pas été porté en match.

Enfin, pour renforcer toujours plus ce lien entre un club et son territoire, le président du Stade Toulousain a profité de ces vœux pour insister sur la stratégie RSE mise en place. Construite autour de sept piliers (formation, jeunesse, santé, handicap, rayonnement, éco-responsabilité et égalité femmes-hommes), cette politique, menée par Laurence Massat, s’inscrit « dans l’histoire du club », au même titre que le fonds de dotation créé et présidé par Marc Doncieux, qui devra soutenir toutes les actions du Stade Toulousain.

Paul Périé

Sur la photo : Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, explique lors d une conférence de presse les difficultés que rencontre le club, actuel leader du Top 14.

Sur la deuxième photo : le logo qui a inspiré celui du stade Toulouse est en fait un hommage à Saint-Thomas d’Aquin que l’on peut découvrir dans la basilique Saint-Sernin, au cœur de Toulouse. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.