Toulouse. Belles Gamelles, initiative solidaire et culinaire, lance un appel aux dons

Belles Gamelles, initiative solidaire et culinaire toulousaine, souhaite apporter son soutien aux soignants. Dans la continuité de l’appel #leschefsaveclessoignants lancé à Paris par Guillaume Gomez et Stéphane Méjanes, des restaurateurs toulousains, accompagnés de leurs producteurs et fournisseurs, offrent des repas aux personnes qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Ainsi, depuis une semaine, près de 300 repas par jour, du lundi au dimanche, sont préparés et livrés aux personnels soignants des services de réanimation et d’urgences des hôpitaux de Purpan, Rangueil et Larrey. À ces trois structures hospitalières, s’ajoutent les deux principaux centres de consultation Covid-19 installés sur la commune de Toulouse, ainsi que l’Oncopôle.

En une semaine, cet élan, initié par le chef Simon Carlier, a pris une ampleur telle que Belles Gamelles compte aujourd’hui près de trente chefs dans sa brigade. Afin de soutenir tous ces acteurs et d’assurer la continuité de cette initiative, Belles Gamelles lance un appel au dons : « il faut trois euros par plat pour acheter les matières premières et l’emballage. À raison de 300 repas par jours pendant un mois, nous avons besoin d’environ 63.000 euros. Si nous collectons plus, nous pourrons étendre nos livraisons et toucher d’autres publics exposés ou en détresse ».