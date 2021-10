Toulouse. Beyond Aerospace lance un avion d’affaires léger à hydrogène

Les trois jeunes cofondateurs de Beyond Aerospace comptent bien faire partie des pionniers de l’aviation décarbonée. D’une moyenne d’âge de vingt-cinq ans, Eloa Guillotin, Hugo Tarlé et Valentin Chomel visent depuis Toulouse la mise en service, en 2027, d’un avion d’affaires léger de cinq à sept places, pour des vols intra-européens. Avant cette certification, plusieurs étapes de validation auront dû être franchies. La première preuve de concept est déjà derrière eux puisqu’ils ont fait voler, début 2020, un avion d’aéromodélisme télécommandé équipé d’une pile à combustible (qui convertit l’énergie de l’hydrogène en électricité, chaleur et eau). En 2022, Beyond Aerospace poursuivra les tests de sa chaîne propulsive en faisant voler un ULM à hydrogène de 525 kg avec un pilote.

« Pour cela, nous partons d’un ULM thermique biplace existant, le G1 de G1 Aviation, que nous transformons dans notre hangar de Francazal en un ULM à hydrogène, baptisé Blériot », explique Hugo Tarlé, ingénieur Isae-Supaero et CTO (directeur technique) de Beyond Aerospace. Pour mener à bien cette conversion, la start-up s’est entourée de deux partenaires, CKP Engineering en Occitanie, expert en chaîne propulsive, et AF Micado dans les Landes, spécialiste de l’ingénierie numérique. Le planning de développement de Beyond Aerospace intègre en suivant le vol d’un démonstrateur pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, avant la mise sur le marché de l’avion d’affaires en 2027.

Le financement, nerf de la guerre

Plusieurs conditions seront déterminantes du succès de ce programme. Le financement en fait partie. Une première levée de fonds, dont le montant n’a pas été communiqué, a été réalisée par la start-up en juillet 2021 auprès de business angels. « Un deuxième tour de table de plusieurs millions d’euros est en cours. Nous souhaitons être accompagnés par la Région, l’État et l’Europe », prévoit Eloa Guillotin, ingénieure Isae-Supaero avec un master entrepreneuriat X-HEC, et présidente de Beyond Aerospace. Pour doper son développement et maximiser ses chances d’attirer les investisseurs, la start-up vient d’intégrer le programme national Blast, porté par l’accélérateur de jeunes pousses Starburst, l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (Onera), l’École polytechnique et la Satt Paris-Saclay. La technologie s’invite aussi dans l’équation de la réussite car il faudra équiper l’avion d’affaires de piles à combustible de très haute capacité. Enfin, bien sûr, la capacité à structurer une filière de l’hydrogène vert sera clé pour décarboner l’aviation de manière générale.

Plusieurs start-ups travaillent déjà sur l’avion à hydrogène, dont l’américano-britannique ZeroAvia, financé en partie par Bill Gates et qui prévoit une mise sur le marché d’avions de 10 à 20 places d’ici à 2024. « Nous ne sommes pas concurrents. Nous n’avons d’ailleurs pas de concurrents directs sur le même créneau de l’avion d’affaires reliant des pôles européens », explique Eloa Guillotin. « Mais tous ces acteurs de l’aviation à hydrogène sont intéressants dans la mesure où ils servent de catalyseurs écosystémiques. » La start-up de cinq personnes aujourd’hui prévoit de doubler ses effectifs tous les dix mois.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Eloa Guillotin, présidente de Beyond Aerospace, a déjà créé, alors étudiante à l’Isae-Supaero, différents projets d’entrepreneuriat sur le campus de l’école. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.