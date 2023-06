Au Bourget, l’Occitanie se pose en leader de l’avion plus sobre

« C’est bien, c’est bien… Le discours sur l’avion décarboné commence à prendre. On coupe l’herbe sous le pied à ceux qui sont contre », se félicite Carole Delga. La présidente socialiste de la Région Occitanie s’adresse à Jérémy Caussade. Le cofondateur et président du constructeur toulousain Aura Aéro ne peut pas dire le contraire. Son entreprise, qui vient de dévoiler le premier exemplaire de l’Integral E, un biplace tout électrique, au salon du Bourget, est l’objet de toutes les attentions et des préoccupations.

Car le secteur de l’aéronautique s’est engagé dans une course contre la montre. Objectif : la neutralité carbone à horizon 2050. L’avion du futur est donc un enjeu à la fois technologique, industriel et politique. Alors, en Occitanie, première région de France, qui emploie 66 000 personnes dans 900 entreprises de la filière, on s’active.

Si Aura Aéro vient d’annoncer la signature de lettre d’intentions pour trois exemplaires de son autre avion régional électrique de dix-neuf places, l’Era, pour Asia Aerospace, la start-up n’est pas la seule à s’être lancée dans l’avion plus sobre. Beyond Aero, qui a aussi profité de ce salon international pour présenter son avion d’affaires à hydrogène pouvant transporter jusqu’à huit personnes, a engrangé soixante-douze commandes.

Beau succès aussi pour la jeune pousse Ascendance Flight Technologies, dont l’usine de 11.000 m² est implantée à Muret, près de Toulouse. L’entreprise a enregistré une pluie de commandes pour son avion à hélice et motorisation hybride, puisque une centaine de lettres d’intention ont été signées au salon aéronautique.

50 millions d’euros supplémentaires pour l’avion vert

La Région Occitanie ne s’est par ailleurs pas rendue au Bourget les mains vides. La collectivité a annoncé avoir rallongé de 50 millions d’euros l’enveloppe initiale de 100 millions d’euros dédiée à l’avion vert. La moitié de ce montant a déjà été attribuée en deux ans au lieu de trois. « L’aviation légère connaît un fort développement en quelques mois. D’où la nécessité d’augmenter notre soutien », explique Carole Delga. Cette somme, sous la forme d’avances remboursables, sera dédiée à 40 % à l’avion décarboné, à 40 % aux biocarburants, et le reste à la formation. « Nous sommes le berceau de l’aviation verte », affirme Jalil Benabdillah, vice-président en charge de l’Économie à la Région. « Nous venons avec une ambition affichée et un leadership assumé. »

L’implantation d’une usine à biocarburants durables en Occitanie est à l’étude. Même si le lieu n’est pas déterminé, elle pourrait voir le jour en 2029 afin de produire 100.000 tonnes de biocarburants par an.

De notre envoyée spéciale au Bourget Audrey Sommazi

Sur la photo : Aura Aéro a signé un protocole d’accord avec la compagnie américaine régionale Alpine Air en vue de la certification d’Era aux États-Unis, par la FAA (Federal Aviation Administration), des opérations et les services de support client pour les appareils Era et du développement d’une configuration de l’appareil qui corresponde aux besoins spécifiques d’Alpine Air. Crédit : Aura Aéro.