Toulouse. Les poudres colorées d’Holi France suspendues dans l’air

Jaune, bleue, verte, rouge... C’est un véritable arc-en-ciel de couleurs qui saupoudre le ciel et les participants de la soirée électro Summer Color Festival qui se déroule aux Arènes de Fréjus (Var). Fabriquée à Barcelone à partir d’amidon de maïs et de colorant alimentaire, cette poudre vendue au détail ou en gros sous la marque Color People est aussi dispersée aux Fêtes de Bayonne, au festival Solidays à Paris ou encore lors des courses Color me rad et Color me run.

« En tout, nous participons à 300 à 400 événements par an », explique Ludovic Savy, co-fondateur avec son frère Fabrice d’Holi France, structure qui commercialise cette poudre colorée pour des événements sportifs et culturels en plein air.

Et, pour répondre à tous les besoins du marché, notamment aux petites budgets étudiants, les frères Savy ont eu l’idée de commercialiser une poudre low-cost fabriquée en Inde. Powly, c’est son nom, est vendue 30% moins chère.

Les deux associés ne sont pas en manque d’idées en matière de solutions festives. Depuis le mois de janvier, ils proposent la location de décoration gonflable avec une centaine d’articles disponibles en ligne, tous fabriqués en Chine. Ils s’apprêtent cet été à participer aux gender reveal party. Ces fêtes anglo-saxonnes sont organisées pour divulguer le sexe de l’enfant attendu. Cette annonce peut se faire de différentes manières : en frappant une batte de baseball, en tapant dans une balle de tennis ou en perçant un ballon, tous remplis de poudre rose ou bleue...

Le coronavirus plane sur l’activité

"On était bien partis les mois de janvier et février", affirme Ludovic Savy. Sauf que la décision du gouvernement de confiner les Français a déjà impacté la vente des poudres colorées. Les annulations s’enchaînent en cascade pour les mois d’avril et mai. " En quinze jours, du 1er au 15 mars, nous avons réalisé zéro euro de chiffre d’affaires. Tout est à l’arrêt, comme toute la filière événementielle. Avec un peu de trésorerie et du stock, on peut passer deux mois et réagir très vite en étant opérationnel. Pas au-delà", ajoute-t-il.

Ludovic Savy a fondé la holding La Noche en 2007, dont le fonctionnement repose entièrement sur la sous-traitance. "On est une petite structure. Cela nous permet d’être plus flexibles et de répondre à la volatilité du marché". Avec deux salariés, La Noche a réalisé un chiffre d’affaires stable en 2019 de 750.000 euros.

Audrey Sommazi

Sur la photo : les deux fondateurs associés Ludovic ( à droite) et Fabrice Savy. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco