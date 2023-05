La start-up Le Fourgon et ses boissons consignées arrivent à Toulouse

Fondée en avril 2021, la start-up lilloise spécialisée dans la livraison de bouteilles consignées s’installe à Toulouse à compter du 9 mai 2023. Les habitants de la Ville rose pourront ainsi se faire livrer plus de 350 références de boissons, à domicile, dans des caisses et bouteilles consignées par le Fourgon.

En passant commande sur le site internet ou sur l’application, les clients reçoivent leurs boissons au domicile. Lors de chaque passage du Fourgon, les livreurs déposent la nouvelle commande et récupèrent caisses et bouteilles vides. Une fois reprises, elles sont lavées, reconditionnées et remplies à nouveau par les producteurs, à chaque utilisation, et cela jusqu’à quarante fois.

Les boissons locales seront mises à l’honneur, qu’il s’agisse de bière, de vin, de jus ou encore de sodas. Aujourd’hui, plus de 4,5 millions de bouteilles ont déjà été réemployées avec Le Fourgon. L’objectif : réutiliser 200.000 bouteilles par mois à Toulouse d’ici un an.