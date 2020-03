Toulouse. La startup Telegrafik lance une levée de fonds d’un million d’euros

Telegrafik annonce une deuxième levée de fonds d’un million d’euros. Créée en 2013, la startup toulousaine est spécialisée dans l’intelligence artificielle et l’internet des objets. Elle souhaite permettre aux personnes âgées ou fragilisées de rester autonomes le plus longtemps possible, à domicile ou en résidences seniors et Ehpad. Les objets connectés proposés préviennent les proches ou les professionnels en cas de chute d’une personne.

L’objectif de cette levée de fonds est d’accélérer le développement de trois produits : Otonome Ehpad, Otono-me Domicile et Résidences et Otono-me Ehpad à Domicile. « Notre ambition est de devenir l’opérateur de solutions connectées de Smart Care leader en France », affirme Carole Zisa-Garat, la présidente de l’entreprise. Une première levée de fonds d’un même montant avait été lancée en 2017. Aujourd’hui, vingt-cinq établissements sont déjà équipés de ces solutions connectées. Telegrafik ambitionne l’équipement de 300 sites d’ici deux ans.