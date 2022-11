Transition. Avec « La Tech à Impact », la French Tech Toulouse veut que les start-up passent à l’acte

Annoncée au début de l’été , "La Tech à Impact" prend forme. La French Tech Toulouse, déclinaison locale de l’initiative de l’État dédiée aux start-up, a présenté en cette fin de mois de novembre son nouveau dispositif tourné vers la transition environnementale et sociale. Celui-ci à une forte dimension numérique. Un partenariat avec Impact Hub permettra ainsi un accès privilégié à ce réseau mondial de 24.000 entreprises engagées dans la transformation écologique. Une véritable boîte à outil sera par ailleurs mise en ligne par la French Tech Toulouse avec, notamment, des exemples de business plans compatibles avec le respect de l’environnement ou des grilles d’indicateurs ESG (environnemental, social et gouvernance).

Le changement passera aussi par les oreilles. À partir du mois de décembre, tous les 10 du mois pendant dix mois, l’organisation diffusera un podcast nommé Dix. Celui-ci accueillera une start-up qui agit en accord avec l’un des dix objectifs de développement durable de l’ONU. Des masterclass sont aussi prévues tous les quinze du mois pendant huit mois à partir du 15 décembre pour approfondir, à chaque fois, une dimension de la transition.

Un dispositif pour « accélérer toutes les transitions »

Une centaine de jeunes entreprises se sont déjà inscrites au programme. Elles sont issues de tous horizons (énergie, économie sociale et solidaire, start-up du monde agricole, etc.). L’initiative est portée tout particulièrement par Carole Zisa-Garat, dirigeante de Telegrafik, entreprise dont les solutions visent le maintien à domicile des personnes âgées, et par Julien Chardon, l’un des dirigeants d’Ilek, fournisseur d’énergie verte. Sandrine Jullien-Rouquié, présidente de la French Tech Toulouse, veut croire au succès de "La Tech à Impact" : « Les entrepreneurs sont conscients qu’ils ont une part à prendre pour accélérer toutes les transitions, qu’elle soient écologiques, énergétiques, sociales ou sociétales. »

Matthias Hardoy

Sur la photo : Aurore Giovannini, chef de projet de la French Tech Toulouse, lors de la présentation du dispositif "La Tech à Impact". Crédit : Valentine Chapuis - ToulÉco.