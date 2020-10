Toulouse. Les salles de yoga vont rouvrir sur décision du tribunal

Alors que les bars et les salles de sport ont été déboutés par la justice dans leur volonté d’ouvrir pendant cette période de restrictions sanitaires, les salles de yoga, elles, ont obtenu gain de cause.

En effet, ce jeudi 22 octobre, le tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a reconnu dans une décision que l’interdiction d’accueil du public dans les salles de sport [1] ne concernait pas « la pratique du yoga dont l’exercice est sous la tutelle du ministère de la Culture et non du ministère des Sports ».

Une décision qui permet de fait aux salles de yoga de rester zen et de rouvrir leurs portes... Elle devrait concerner toutes les communes d’Occitanie actuellement placées sous couvre-feu et qui sont soumises à des restrictions complémentaires.