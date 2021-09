Toulouse Métropole essaye d’attirer les touristes en septembre

L’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole veut faire venir dans son territoire les vacanciers du mois septembre. Pour cela, elle maintient tout d’abord jusqu’au 19 septembre son Pass tourisme (qui permet d’obtenir des accès gratuits ou à moindre coût dans des lieux touristiques) à prix réduit [1].

Elle met ensuite en avant sur ses réseaux une série d’événements qui auront lieu au fil du mois. Comme par exemple une compétition de WateRugby, une version très particulière du jeu de ballon ovale où les joueurs sont sur un terrain flottant de 35 mètres sur 40 et où, pour marquer, il faut plonger !

Pour voir des anciens rugbymen internationaux et des amateurs s’essayer à cette discipline sur la Garonne, il faut venir à Toulouse le 10 et 12 septembre. Le 18 et 19 septembre, c’est le retour des fameuses journées européennes du Patrimoine avec un accès à des lieux habituellement fermés et des musées à prix réduits. Enfin, à la Cité de l’espace, septembre marque le retour des cafés Alphas, ces conférences pédagogiques de 30 minutes. Elle se tiendront en marge de l’exposition de suivi de la mission spatiale Alpha dans laquelle est engagée le français Thomas Pesquet. Elles auront lieu à 13h30 les mercredis 22 et 29 septembre.