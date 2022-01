Synapse éduque l’intelligence artificielle au grand art de la petite conversation

Le directeur général de Synapse Développement est un homme satisfait. Son projet Bot Cycle est lauréat, dans la catégorie Numérique-DeepTech, du prestigieux concours i-Nov. Celui-ci est financé par le Programme d’investissement d’avenir (PIA) opéré par Bpifrance.

« C’est un concours très élitiste, seuls 7 % des projets sont retenus. C’est une très bonne chose de l’avoir emporté », se réjouit Patrick Séguela. Sa société va obtenir une subvention de 430.000 euros pour un projet dont le coût total est de 950.000 euros. Un coup de pouce non négligeable. Synapse veut, avec Bot Cycle, « révolutionner le cycle de vie des chatbots ». [1] Le secteur de l’IA « est resté traumatisé » par l’expérience de Tay, l’agent conversationnel de Microsoft qui avait dû être stoppé au bout de 24 heures en 2016 après que ses interactions avec les internautes l’ait transformé « en une sorte de nazi proférant des propos racistes et négationnistes ». Et la société toulousaine a voulu développer une solution qui évite de telles dérives.

« Une mise sur le marché prévue en juin 2022 »

« Nous avons voulu créer un chatbot contributif plus fin dans ses réponses. L’idée est de pouvoir mieux pondérer et optimiser les retours des utilisateurs », résume le directeur général de Synapse Développement. En évolution permanente, dans une sorte « de formation continue », l’agent conversationnel doit « tirer le meilleur » de ses échanges avec des êtres humains. Bot Cycle est une solution qui peut être utilisée en interne des entreprises (notamment pour les services de ressources humaines) ou dans le cadre de services en ligne (dans des domaines comme les banques, les assurances, les transports, etc.).

Sa mise sur le marché est prévue pour juin 2022. Synapse Développement revendique un chiffre d’affaires en 2021 de 1,2 million d’euros et « des revenus récurrents (abonnements à ses solutions logicielles) en hausse de 25 % » l’an passé. Des chiffres plutôt bons qui permettent à l’entreprise de vingt-deux salariés de continuer à avancer, de rester droit dans ses bot(te)s.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Patrick Séguela, directeur général de Synapse – Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.