À Toulouse, Tino Health lance un auto-test urinaire pour améliorer ses performances sportives

L’urine constitue une mine d’informations sur le fonctionnement de son corps. C’est en partant de ce constat que Clara Dumard et Jean-Christophe Cau ont cocréé Tino Health (du tahitien tino qui signifie corps humain) en juin 2021. Implantée à Carbonne, en Haute-Garonne, la start-up a développé un autotest urinaire qui permet de mesurer dix biomarqueurs (pH, urée, acide urique, calcium, magnésium, citrate, niveau d’hydratation, oxalate, créatinine et sodium). L’ensemble de ces paramètres est ensuite accessible via une application sur smartphone, qui affiche les valeurs brutes mais aussi des conseils nutritionnels associés.

« Ce dispositif, qui n’est pas médical, cible en priorité les sportifs qui veulent améliorer leurs performances. Chaque biomarqueur a son utilité en matière d’immunité, de prévention, de masse musculaire ou de gestion du sommeil. Par exemple, le niveau d’hydratation, avant une compétition sportive, a des conséquences sur les capacités de concentration », explique Clara Dumard, qui a suivi des études de pharmacie doublées d’un master entrepreneuriat à l’ESCP.

Deux brevets

Le dispositif est simple et le processus rapide, en deux minutes. Il comprend une bandelette urinaire à introduire dans un fourreau qui protège les mains lors de la miction. Le tout est ensuite clippé dans un petit boîtier qui transmet, via bluetooth, les informations sur l’application Tino. Le fourreau de protection ainsi que la qualité des mesures de l’appareil ont fait l’objet de deux brevets distincts. « Nous avons protégé notre technologie de mesure de la colorimétrie de la bandelette par l’appareil, qui est très précise. Un avantage concurrentiel par rapport à la compétition américaine, qui travaille à partir d’une analyse photo de la bandelette, qui peut être vague », indique Clara Dumard. L’appareil et les fourreaux sont produits à partir de plastique recyclé à Oyonnax dans le Jura, au sein de la Plastics Vallée. Soutenue par la Région Occitanie, au travers de 10.000 euros de subvention de Start’Oc, la start-up a jusque-là financé son développement par apport personnel des associés de 50.000 euros.

Commercialisation début 2022

Depuis août dernier, l’auto-test urinaire et son application mobile sont en beta test auprès de sportifs de haut niveau, avant leur commercialisation au début de 2022. « Nous attendons la clôture de notre levée de fonds en février de l’année prochaine pour financer cette phase commerciale. Notre objectif est de réunir entre 400.000 et 800.000 euros », détaille la jeune entrepreneure de 27 ans. L’offre commerciale prendra la forme d’un abonnement de 15 à 20 euros par mois pendant six à douze mois. Elle comprendra la fourniture du boîtier puis un nombre de bandelettes variable mensuellement. Elle s’adressera aux clubs sportifs professionnels et amateurs, démarchés en direct, et au grand public via le site internet de Tino Health. « Le marché est large car on dénombre près de 16,5 millions de licenciés sportifs en France », évalue Clara Dumard. L’objectif de l’entrepreneure est de vendre 1800 boîtiers en 2022 pour monter à 10.000 appareils en 2023.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Clara Dumard, cofondatrice de Tino Health, présente le boîtier connecté de la start-up, qui est protégé par un brevet. Crédit : Tino Health.