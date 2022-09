Le festival gastronomique Toulouse à Table va clore son édition 2022 à Saint-Orens(Haute-Garonne), ce samedi 17 septembre. La halle gourmande de la ville a été choisie pour accueillir le final de cette édition 2022. Plusieurs restaurateurs seront présents : Afrik’n truck, La Cabane, Chez Pelé et Tondu, Le restaurant Le Keudu, etc. Les commerçantes des Halles de Gameville, Les Délices by Pitcholina et À Travers Champs, sont également associés à l’événement. L’entrée est gratuite. Les menus sont compris entre 10 et 12 euros. Une buvette sera aussi installée, une dégustation de vins du Sud-Ouest proposée, le tout accompagnée par une banda.

Le 17 septembre, c’est aussi la Journée du Patrimoine. Il sera possible de découvrir l’histoire de Saint-Orens à travers le premier podcast « Saint-Orens d’antan », écoutable à 17 heures à l’espace Lauragais.

Le samedi 17 septembre 2022, de 18 à 23 heures dans le cœur de ville de Saint-Orens.