La Côte du Midi a eu la cote en 2022 selon son office du tourisme

La Côte du Midi [1] fait un bilan touristique très positif de l’année 2022 et revendique un record de fréquentation, avec 12 millions de nuitées comptabilisées, un chiffre en augmentation de 9 % en un an.

L’année 2022 marquerait le retour des touristes étrangers avec une hausse de la présence des touristes belges (+27 %), néerlandais (+29 %) et suisses (+54 %) par rapport à l’année 2019, avant la crise sanitaire. Avec 1 million de nuitées, les touristes allemands resteraient en tête du podium, suivis des visiteurs espagnols et belges avec respectivement 500.000 et 335.000 nuitées comptabilisées.

Les visites de sites payants progressent de 27 % en 2022, selon l’office de tourisme de la Côte du Midi. La Réserve africaine de Sigean aurait accueilli 377.000 visiteurs en 2022 (+31 % par rapport à 2021), l’Abbaye de Fontfroide 114.000, le musée Narbo Via 67.000 et le Palais-Musée des Archevêques 55.000 visiteurs. Au total, les dix plus grands sites touristiques payants dénombreraient 722.000 entrées.